Unbekannter entsorgt Müll im Wald von Seitingen-Oberflacht

Ein Lattenrost, Möbelstücke und weiterer Unrat sind in einem Waldstück in Seitingen-Oberflacht illegal entsorgt worden. Nun sucht die Gemeindeverwaltung nach Zeugen.

„Am Pfingstsamstag gab es wieder einmal eine illegale Müllablagerung auf einem Waldweg oberhalb der Landesstraße in Höhe der Kläranlage Seitingen“, berichtet Seitingen-Oberflachts Bürgermeister Jürgen Buhl. Der Weg liegt nahe des Wohngebiets Ob Gärten. Für Fahrzeuge ist dieser eigentlich gesperrt, wie Buhl berichtet. Allerdings hätten bereits mehrere Einwohner von einem schnell fahrenden Kastenwagen berichtet. „Ein aufmerksamer Anlieger der Klingenstraße hat am Samstag gegen 16 Uhr einen weißen Kastenwagen oder VW-Bus aus dem Waldweg herausfahren sehen“, so Buhl. Auch das Kennzeichen habe er sich notiert und weiter gegeben. „Leider hat die Kennzeichenüberprüfung durch die Polizei nichts Konkretes ergeben“, sagt Buhl.

Nun hofft Seitingen-Oberflachts Bürgermeister auf weitere Hinweise. „Vielleicht hat sich sonst jemand das Kennzeichen notiert.“ Der Unrat werde nun durch den Bauhof entsorgt.