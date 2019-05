Umbau der Ostbaarhalle erweist sich als Glücksfall für Narrenverein

Nicht jeder Verein in Seitingen-Oberflacht hat mit dem Umbau der Ostbaarhalle Glück. Verschiedene Gewerke beeinflussten durch zeitliche Verschiebungen die Organisation von Festaktivitäten. Doch für den Narrenverien erweist sich die Situation als Glücksfall. Denn so entstand eine ungeahnte Kooperation.

Schon in der Planungsphase des Umbaus wurden die Vereine darauf hingewiesen, dass verschiedene Aktivitäten zu bestimmten Zeiten nicht möglich sind. Narrenverein und katholische Kirche machten aus der Not eine Tugend. Zur vergangenen Fasnet ließen die sich etwas Neues einfallen: Die Narren nutzten Kirche und Pfarrscheune auf dem Kirchberg. In der Kirche gab es eine Messe für Narren und anschließend in der Pfarrscheune einen Auftritt der Narren – ein voller Erfolg. Mit Larve und Kostüm besuchten die Narren die Messe und Pastoralreferent Alexander Krause predigte in Reimform.

Diesen Weg, der den Verantwortlichen viel Lob eingebracht hatte, wollen Kirche und Narrenverein nun weiter bestreiten – auch wenn die Ostbaarhalle fertiggestellt und wieder voll nutzbar ist. Vorstand Achim Mink bedankte sich bei der jüngsten Jahreshauptversammlung des Narrenvereins bei den vielen Helfern, der Gemeinde und der Kirche für ein so gutes Gelingen.

Auf Bitten der Vorstandschaft übernahm Bürgermeister Jürgen Buhl die Entlastung des Vorstandes, die einstimmig von den Mitgliedern beschlossen wurde. Buhl bedankte sich vor allem für die räpresentative Wirkung des Vereines innerhalb und außerhalb der Gemeinde und gab das Sportliche Ziel vor bis zur nächsten Fastnacht die Ostbaarhalle vollständig den Vereinen zur Verfügung stellen zu können. Die anschließenden Wahlen ergaben keine Veränderungen in der Vorstandschaft. Erster Vorstand bleibt Achim Mink, Kassiererin ist weiterhin Patricia Dufner, Vertrauensmann Geister/Raben ist Heiko Lehmann, Vertrauensmann Hansele bleibt Thomas Endres, Vertrauensmann Schnecken ist weiterhin Karin Dufner, Beirat ist Helmut Frank und die Kasse prüfen werden weiterhin Armin Reiser und Marco Doster.

Geehrt wurden für 10 Jahre Mitgliedschaft Simon Pfeifer. Geehrt wurden für 30 Jahre Mitgliedschaft Christa Dufner, Nikolaus Dufner, Werner Endres, Katja Wunder, Franz Ilg, Helmut Ilg, Maria Ilg, Monika Ilg, Otto Kammerlander, Werner Kefer, Adolf Mink, Fanny Mink, Volker Sczech und Silke Walther. Für 10 bzw. 15 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Vorstandschaft wurden Peter Menger, Patricia Dufner und Heiko Lehmann geehrt.