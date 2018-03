Die TG Seitingen-Oberflacht hat kürzlich Sportler geehrt.

Sportlerehrung Rhönrad für Marie Ilg, Shenoa Stegmann, Olivia Oswald, Marlene Beckereit, Luisa Priebe, Lea Geiger, Emilia Conzelmann, Angy Cabral Rocha, Viola Distel und Alina Keller. Sportlerehrung Rhönrad Mannschaften für Altersklasse (AK) 7/8 Marie Ilg, Larissa Hermann, Iulia Sandu und Shenoa Stegmann. AK 15/16 Angy Cabral Rocha, Emilia Conzelmann, Lea Geiger und Luisa Priebe. AK 19 bis 24 Viola Distel, Lisa Ilg und Nadine Schößer.

Schwäbischer Turnerbund (STB) Ehrennadel in Bronze für: Anja Ilg, Susanne Marter und Timo Marter. Deutscher Turnerbund (DTB) Ehrennadel in Bronze für Ulrike Keller und Brigitte Platzer. Württembergische Sport Jugend (WSJ) Ehrennadel in Bronze: Susanne Marter, Antja Fuchs und Anja Ilg. WSJ-Ehrennadel in Silber für Andrea Schühle. WLSB-Ehrennadel (Württembergischer Landessportbund) in Bronze für Dunja Zepf und Werner Schößer. TGSO-Bronze für Christina Bäslak, Nicola Burkhart, Viola Distel, Anja Ilg, Christine Schöndienst, Jörg Haug, Edith Stoffel, Ralf Sulzmann, Diana Mink, Thorsten Kraus, Regine Leitel und Therese Leitel. TGSO-Silber für Heiko Gönner, Lucia Brunner, Heike Mink, Silke Walther, Simone Weggler, Holger Fuchs und Heike Bertsche. TGSO-Gold für Harald Münchberg, Kerstin Lang, Sandra Scheible, Manfred Schaaf, Otto Kammerlander und Klaus Braun.

Zu Ehrenmitgliedern der TGSO wurden Horst Göttler, Johann Dufner, Franz Kupferschmid, Otto Münch und Josef Betzler ernannt.