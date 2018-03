Tennisverein Seitingen-Oberflacht ehrt langjährige Mitglieder

Mit 135 Mitgliedern, davon 68 Aktive, steht der Tennisverein Seitingen-Oberflacht gut da und die Mitgliederzahlen sind stabil, hat Vorsitzender Rainer Bacher im Rahmen der Jahreshauptversammlung verkündet. Investiert werden sollte noch in das Tennisheim und die Außenanlage. Dennoch sieht Bacher Probleme auf den Verein zukommen.

Schatzmeisterin Sandra Ames präsentierte ein durchwachsenes Jahr mit eher zurückgehenden Einnahmen, die daraus resultieren, dass man verschiedene Einnahmemöglichkeiten nicht wahrnehmen konnte. Ebenfalls floss Geld unter anderem in die Aus- und Fortbildung der Trainer. Kein Grund zur Sorge, so Ames, da sich die finanzielle Lage stabil gestalte und man dennoch investieren könne.

Ein großes Problem sieht Bacher bei der Mitgliederverwaltung und dem immer größer werdenden Dokumentationsaufwand. Auf Grund der neuen Datenschutzverordnung, die auch Vereine trifft, wird es für die Ehrenamtlichen eine heiße Sache, die viel Zeit in Anspruch nehmen werde. Die Lust am Ehrenamt, so Bacher, werde von politischer Ebene aus kaputt gemacht und es werde nicht darüber nachgedacht, welche Auswirkungen das für Vereine und Institutionen, die überwiegend mit Ehrenamtlichen betrieben werden, haben kann.

Die Jugendarbeit war ein weiteres Thema. Auch der Tennisverein hat Probleme, Kinder und Jugendliche für den Sport zu aktivieren. So werde man dafür mehr Zeit und Geld in die Nachwuchsförderung investieren müssen. Für die amtierende Jugendwartin Cornelia Grenz wird ein Nachfolger gesucht, da sie im nächsten Jahr ihr Amt niederlegen wird.

Bei den Neuwahlen gab es keine Veränderung. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Michael Ames, Schriftführer ist weiterhin Gerhard Bisser und als Sportwart wurde für die nächsten zwei Jahre Tobias Betzler gewählt. Auch die Kassenprüfer Timo Hama und Günther Margreiter wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Für 15 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden Angelika Bisser, Gerhard Bisser und Christoph Bisser. In Abwesenheit geehrt wurden für 15 Jahre Mitgliedschaft Jonas Maier und für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden Michael Roos und Sarina Drews.