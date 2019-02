Bei der Hauptversammlung des Tennisclubs Seitingen-Oberflacht hat Sportwart Tobias Betzler eine sportliche Bilanz gezogen. Erfolge konnten die Herren 40 und 50 verbuchen, bei den anderen Mannschaften sei noch Luft nach oben.

Für die kommende Saison könne keine Jugendmannschaft gemeldet werden, sagte Betzler. Aber der Verein spielt mit dem Gedanken, Spielvereinigungen mit anderen Clubs, die ebenfalls Probleme im Jugendbereich haben, einzugehen. Im Erwachsenenbereich werden vier Herrenmannschaften und eine Damenmannschaft als Vierermannschaften gemeldet.

Schatzmeisterin Sandra Ames konnte nur Gutes berichten. Die Schulden, die durch die Investition in das Tennisheim und der Tennisanlage entstanden sind, konnten komplett getilgt werden, sodass der Club schuldenfrei ist. Ein leichtes Plus, trotz gesunkener Mitgliederbeiträge, wurde bilanziert. Ein gutes Spendenaufkommen, ein gut organisierter Wirtschaftsbetrieb, das Dorffest sowie ein Saisonfest und nicht besuchte Lehrgänge trugen zu diesem Plus bei. Der Club, so Vorsitzender Rainer Bacher, habe im Moment 130 Mitglieder, fünf weniger seit der letzten Hauptversammlung, und auch im Jugendbereich stagniert der Zulauf. Der Verein muss sich Gedanken machen, wie Kinder und Jugendliche für den Sport begeistert werden können.

Investiert werden sollte in das Tennisheim und den Tennisplatz. Angedacht ist die Anschaffung eines Hochgrasmähers, um die angrenzenden Rasenflächen und den Hang besser pflegen zu können. Der Verein wird sich in diesem Jahr wieder am Kinderferienprogramm der Gemeinde beteiligen und ein Dart-Turnier im Tennisheim durchführen, was voraussichtlich am 29. Mai stattfindet. An den Freitagabenden ist das Tennisheim geöffnet und wird bewirtet, sodass es nicht nur von Vereinsmitgliedern besucht werden kann. Ein Dank ging an die Platzwarte, die sich um die weitläufige Anlage samt dem Tennisheim kümmern. Geehrt wurden für 25-jährige Mitgliedschaft Thorsten Kraus und Bianca Gast.

Bei den Neuwahlen ergaben sich geringfügige Veränderungen. In der vorausgegangenen Jugendvollversammlung gab Conny Ilg ihr Amt als Jugendwart ab, was jetzt von Julian Münchberg weitergeführt wird. Schatzmeisterin Sandra Ames legte ihr Amt nieder und Conny Ilg wurde als neue Schatzmeisterin gewählt.

Wiedergewählt wurden der Vorsitzende Rainer Bacher, die Kassenprüfer Günther Margreiter und Timo Hamma, Platzwart bleibt Markus Merz, er bittet allerdings um Unterstützung bei der Pflege der Anlage, Heimwarte sind weiterhin Dieter Bertsche und Bernd Willmann und als Beisitzer wurde Armin Lang wiedergewählt.