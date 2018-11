Der SV Seitingen-Oberflacht hat in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2, das Verfolgerduell gegen den SV Renquishausen 0:3 (0:2) verloren. Die Gäste schoben sich mit diesem Erfolg auf den zweiten Platz vor.

In den ersten 20 Minuten hatte es nicht nach einem Auswärtssieg ausgesehen. Die Gastgeber spielten auf dem kleinen Kunstrasenplatz aggressiv und mit viel Einsatz. In dieser Phase erspielte sich der SVSO auch ein klares Chancenplus. Schon in der ersten Minute verfehlte ein Kopfball von Leon Schrödinger nach einer Freistoßflanke von Florian Mink knapp das Gäste-Gehäuse. Die beste Chance hatte Mischa Endres, der in der siebten Minute jedoch einen Handelfmeter über das Tor schoss. Weitere Möglichkeiten vergaben Maurizzio Colucci, der am langen Eck vorbeischoss (12.), Tobias Steri, der knapp über das Tor köpfte (16.) und Fatih Kilicdere, bei dessen Flachschuss mit der Hacke der SVR-Keeper Mario Gentner auf dem Posten war (20.). „Wir haben eine gute erste Hälfte gespielt. Aber wenn du keine Tore machst, kannst du kein Spiel gewinnen“, trauerte der SVSO-Trainer Selahattin Karatas nach dem Abpfiff den vergebenen Chancen nach.

Der SV Renquishausen tat sich zunächst schwer, kam mit dem Pressing der Platzherren lange Zeit nicht zurecht. Doch mit Spielertrainer Marius Butz und Forian Beck verfügen die Gäste über ein Sturmduo, das immer wieder für gefährliche Aktionen sorgt. Als den Platzherren im Spielaufbau ein Fehler unterlief, spielten die Renquishausener schnell nach vorne und David Maier brachte Butz im Strafraum zu Fall. Den Elfmeter verwandelte Sebastian Schilling in der 23. Minute zum 0:1. Torhüter Kevin Platzer war zwar am Ball, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. „Der verschossene Elfmeter von Seitingen war der Knackpunkt. Unser Elfer ging mit Glück rein. Danach sind wir dann ins Spiel reingekommen“, meinte SVR-Spielertrainer Marius Butz.

Dieser Treffer hinterließ beim SVSO Wirkung. Der Elan und Schwung aus der Anfangsphase ließen nach. Die Gäste nutzten einen weiteren Fehler der Gastgeber konsequent aus. Beck erkämpfte sich den Ball, ließ den Torhüter aussteigen und schoss in der 37. Minute zum 0:2 ein.

Kurz vor der Pause kamen die Karatas-Schützlinge noch zu zwei Abschlüssen. Colucci köpfte nach einer Freistoßflanke knapp drüber (41.) und Torhüter Gentner wehrte einen Schrägschuss von Schrödinger zur Ecke ab (43.).

Kopfloses Anrennen

In den zweiten 45 Minuten wehrte sich der SVSO zwar mit Einsatz gegen die drohende Niederlage, spielte jedoch zu ungestüm und oftmals kopflos. Der SV Renquishausen dagegen wurde von Minute zu Minute sicherer und ließ nicht mehr viel anbrennen. Die Gäste kamen nun auch zu einigen Chancen. Vor allem der eingewechselte Leon Bosnjak sorgte auf der linken Seite für frischen Wind. Es dauerte aber bis zur 81. Minute, ehe Ruben Grießhaber mit dem Tor zum 0:3 für die Entscheidung sorgte. Seitingen-Oberflacht wurde erst in der Schlussphase noch einmal gefährlich, doch Mink hatte in der 76. Minute mit einem Freistoß an den Pfosten kein Glück. In der 88. Minute retteten die Gäste nach einem Kopfball von Schrödinger auf der Torlinie und verhinderten somit den Ehrentreffer der Gastgeber.

SV Seitingen-Oberflacht: Kevin Platzer, David Maier, Manuel Irion (ab 63. Minute Selahattin Karatas, Michael Schmid (46. Christian Rottler), Tim Bertsche, Florian Mink, Fatih Kilicdere, Leon Schrödinger, Maurizo Colucci, Mischa Endres, Tobias Steri. - SV Renquishausen: Mario Gentner, Thomas Klett (60. Helmut Müller), Michael Volk, David Honer, Yannick Weber, Sebastian Schilling, Ruben Grießhaber, Raphael Maier (84. Kevin Harter), Florian Beck, Marius Butz, Csaba Nagy (38. Leon Bosnjak, ab 88. Leander Honer). - Tore: 0:1 (23., Foulefmeter) Sebastian Schilling, 0:2 (37.) Florian Beck, 0:3 (81.) Ruben Grießhaber. - Schiedsrichter: Felix Ehing (Welschingen). - Zuschauer: 100. - Gelbe Karten: 1/1. - Vorkommnis: Endres (SVSO) schießt Handelfmeter über das Tor (7.).