Eine weitere interessante Ausstellung wird es ab dem 18. Januar im Museum in Seitingen-Oberflacht geben. Silvia Jung aus Spaichingen und Adelheid Imhof aus Epfendorf stellen Bilder und Keramik aus. Zusammen mit den Mitgliedern des Arbeitskreises Museum wurde in den vergangenen Tagen die Ausstellung vorbereitet.

Mit den beiden Künstlerinnen positionierte man Bilder und Figuren, leuchtete aus und stellte nochmals um, wobei da schon ein Kunstwerk aus Bildern und keramischen Gegenständen in der Gesamtheit entstand. Während Imhof der freien Malerei folgt und ihre Bilder mit verschiedenen Mischtechniken, überwiegend aus Acryl, herstellt und auch Collagen zu sehen sind, sind bei Jung der Mensch und die Natur im Vordergrund. Dafür werden Öle, Lacke und auch Acryl eingesetzt.

Kennengelernt haben sich die beiden Frauen bei verschiedenen Kursen. Jung stellte ihre Kunstwerke im Landkreis Tuttlingen und Waldshut aus und Imhof in Aldingen und Epfendorf. Dass sich Gegensätze anziehen, zeigt die Ausstellung nicht nur bei den Bildern, bei denen Street Art auf Natur trifft, sondern auch bei den Keramiken. Während Imhof in ihren Engeln immer eine Rose versteckt hat, geht Jung mit ihren Figuren in die Offensive und stellt Figuren aus, die nicht gegensätzlicher zu den Engeln sein könnten, sich aber in der Gesamtheit, so wie bei den Gemälden zusammen mit den Schalen, ergänzen.

Dass die beiden Frauen auch sozial eingestellt sind, zeigt die Tatsache, dass an der Eröffnung der Ausstellung zwei Keramikschalen versteigert werden. Der Erlös sowie die Spenden der folgenden drei Ausstellungstage geht an das Lebenshaus, oder auch Nudelhaus, in Trossingen. Das Lebenshaus ist eine soziale Einrichtung, die Menschen in Krisensituationen aufnimmt, um sie wieder sozial zu integrieren.

Die Ausstellung im Museum in Seitingen-Oberflacht ist geöffnet sonntags, 20. Januar, 27. Januar und 3. Februar jeweils von 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Die Künstlerinnen werden an allen drei Ausstellungstagen anwesend sein.

Das Museum - ein Gebäude mit geschichtlichem Hintergrund:

Unterhalb der Kirche Mariä Himmelfahrt bauten die Nationalsozialisten zur Zeit des Zweiten Weltkriegs das Hitlerjugendheim, um Kindern aus dem Großdeutschen Reich eine Erholungsmöglichkeit auf dem Land zu geben. Nach dem Krieg übernahm die Arbeiterwohlfahrt zum selben Zweck das Gebäude, gab es aber nach kurzer Belegung auf. Seitingen und Oberflacht wuchsen und aus dem ehemaligen Hitlerjugendheim wurde eine Schule, die allerdings schnell zu klein wurde. Nebenan wurde eine neue, größere Schule gebaut und das Gebäude verlor nach und nach seinen Zweck.

Selbst nach der Gemeindereform, als Seitingen und Oberflacht zusammengeschlossen wurden, hatte man für den Bau aus der NS-Zeit wenig Verwendung – auch der Geschichte wegen wollte es keiner mehr haben. 1998 entschloss sich der Gemeinderat, das Haus zu nutzen und umzubauen. So wurde aus einem geschichtsträchtigen Haus ein Museum. Funde aus Oberflacht, wo die Alemannen einst ihr Domizil hatten, fanden dort ihren Platz. Neben diesen Funden kann man aber auch sehen, wie man vor noch nicht allzu langer Zeit im Ort wohnte, arbeitete und feierte.

Im ersten Stock, wo einst die Hausmeisterwohnung untergebracht war, entstand ein großer Raum, der als Ausstellungsraum genutzt wird und ehrenamtlich vom Arbeitskreis Museum zusammen mit dem Museum, unterstützt von der Gemeinde, betrieben wird. Seit 1998 gibt es dort unzählige Ausstellungen, Vorträge und musikalische Darbietungen. Seit Eröffnung des Museums besuchten gut 40 000 Besucher die Ausstellungen, die, bis auf bestimmte Vorträge der Volkshochschule, kostenlos sind. Es gibt die Möglichkeit zu spenden.