Steigschnitzel gibt es trotz Corona – aber nur zum Mitnehmen

Die Corona-Krise hat auch den Verein für Garten, Obst und Landschaft Seitingen-Oberflacht mit voller Wucht getroffen. Eines der beliebtesten und sehr gut besuchten Feste, das Steigfest, musste aufgrund der Pandemie in diesem Jahr ausfallen. Trotzdem – und weil man auf die Einnahmen angewiesen ist – hat sich der Verein eine Alternative überlegt, um die beliebten „Steigschnitzel“ an den Mann und die Frau zu bringen. „Steigschnitzel to go“ wurde das Kind getauft. Anstattt eines zweitägigen Fests auf dem Vereinsgelände an der „Steige“, wo noch vor einem Jahr viele Gäste in Zelten und auf Bierbänken verweilen konnten (Archivfoto links), gab es in diesem Jahr nur ein Zelt ohne Sitzgelegenheiten an der Ostbaarhalle. Dort wurde eine Art Einbahnstraße eingerichtet. So konnte der Verein im Zelt die Schnitzel je nach Bestellung zubereiten und sie im Anfahrtsbereich verpacken und ausliefern – direkt ins Auto. So entstanden nur wenig Wartezeiten und der Personenkontakt wurde auf das nötigste minimiert. Im Zelt selbst trug jeder eine Gesichtsmaske und es wurde auf Abstand geachtet. Für die Mitglieder eine neue Erfahrung, die allerdings nicht zur Regel werden soll – sie hoffen, dass das Steigfest im nächsten Jahr wieder in gewohnter Form stattfinden kann, denn auf der Steige traf man sich nicht nur zum Essen, sondern auch um soziale Kontakte zu knüpfen. Für Bürger, die nicht mobil sind, richtete der Verein außerdem einen Lieferservice ein, der auch in Anspruch genommen wurde. Die Aktion kam gut an. Kurz vor Mittag gab es eine etwas längere Autoschlange, wobei viele nicht nur wegen eines Schnitzels herkamen. Fotos: Jens Geschke