Manche Menschen gehen aus einer Krise gestärkt hervor, während andere fast daran zerbrechen. Diese innere Stärke, schwere Zeiten schadlos zu überwinden, nennt man Resilienz. Was diese Stehaufmännchen anderen voraushaben und wie uns allein unsere innere Einstellung stark macht, erklärt Coach Martina Dancker im Gespräch mit Redakteurin Alexandra Schneid.

Jeder geht mit schwierigen Phasen anders um: Eine Krise kann manche Menschen in ein Loch stürzen, andere tragen die Situation mit Fassung. Was haben diese Stehaufmännchen anderen voraus?

Sie haben Strategien entwickelt, um grundsätzlich achtsamer mit sich umzugehen, um sich ihrer Stärken bewusst zu werden. Ihre optimistische Grundeinstellung hilft ihnen, auf Situationen flexibler zu reagieren. Es wird immer gute und schlechte Tage geben. Eine innerlich starke, resiliente Person rutscht nicht so tief in ein Tal, während eine labilere Person länger braucht, um sich wieder zu sortieren.

Was genau heißt eigentlich resilient sein? Ist das mit stressresistent zu vergleichen?

Ja, unter anderem. Resilient sein bedeutet aber auch, sich bewusst sein, wie man sich selbst in fordernden Situationen unterstützen kann. Es geht darum, den eigenen Standort zu bestimmen und zu schauen, wo liegen meine Stärken und was sind Stressfaktoren. Resilienz ist die Widerstandskraft der Seele.

Ist der Mensch von Natur aus innerlich stark oder wird er das erst im Laufe des Lebens?

Wir werden durch Lebenserfahrung stärker und können klarer Prioritäten setzen.

Woran liegt es, dass Menschen mit der gleichen Situation unterschiedlich umgehen und fertig werden?

Eine gute Frage, über die weiter geforscht wird. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht, aber unterschiedliche Faktoren, die hilfreich sind, Resilienz zu entwickeln. Dazu gehören zum Beispiel zugewandte, stabile Bezugspersonen oder Netzwerke in der Kindheit.

Burnout ist mittlerweile eine der Volkskrankheiten schlechthin. Heißt das, dass unsere Gesellschaft immer labiler wird?

Fakt ist, dass unser Leben immer schnelllebiger und reizüberfluteter geworden ist. Mehr Arbeit wird auf weniger Personal verteilt. Hochbeschäftigt zu sein, hat einen hohen Status. Wer beruflich so gefordert wird, muss dafür sorgen, dass er einen Ausgleich dazu findet, und dieser darf keine Nebensache sein. Und er muss für sich Prioritäten setzen.

Wie kann ein Resilienztraining dabei helfen?

Es ist eine Burnout-Prophylaxe. Denn gerade Menschen, die hohe Ansprüche an sich selbst haben, sich selbst zu Bestleistungen antreiben und sich schwer tun, Dinge zu delegieren, sind gefährdet, an Burnout zu erkranken. Ein Resilienztraining kann helfen, sich bewusst zu werden, wo man privat und beruflich steht, welche Ziele man sich setzt und was man ändern muss, um wieder Freude am Leben zu haben. Es zeigt Wege auf, achtsamer mit sich umzugehen. Dazu gehört auch, nein zu sagen.

Wie trainiert man die innere Stärke?

Als erstes fängt man mit der Ehrlichkeit zu sich selbst an. Braucht es wirklich die wöchentlichen Pflichtbesuche bei Verwandten, nur um es allen recht zu machen? Man darf auch mal nein sagen. Die Verwandten werden es akzeptieren, und wenn nicht, dann muss man sich überlegen, ob man den Bekanntenkreis nicht aussortiert.

Und wie ist der zweite Schritt?

Es geht nicht darum, alles über den Haufen zu schmeißen, sondern in kleinen Schritten ein Ziel zu erreichen. Positive Dinge sollten gestärkt werden, Belastendes reduziert. Ein Beispiel: Kommt jemand mit der cholerischen Art seines Chefs nicht zurecht, heißt es noch nicht, dass man kündigen muss. Es hilft schon, die Einstellung zu ändern und beispielsweise die Wutanfälle nicht auf sich zu beziehen. Oder ein anderes Beispiel: Man holt den Partner mit ins Boot, wenn einem die Arbeit zuhause zu viel wird. Wichtig ist auch, sich Gedanken darüber zu machen, welchen Ausgleich man braucht. Das ist aber von Mensch zu Mensch und von Situation zu Situation unterschiedlich.

An zwei Abenden trainieren Sie die innere Stärke. Was kommt auf die Teilnehmer zu?

Am ersten Abend darf jeder Teilnehmer für sich überlegen, was einem Energie gibt und was einem diese raubt. Es geht darum, die eigene Situation selbstzureflektieren. Der zweite Abend soll dazu anleiten, Dinge in seinem Leben zu verändern. Zwei Abende sind nicht viel, aber man kann Türen öffnen und Impulse setzen. Diese Trainings gebe ich schon seit längerem, und ich bin immer wieder verblüfft, wie viel sich bei den Teilnehmern an den zwei Abenden tut.

Anmeldung:

Der VHS-Kurs „Was uns stark macht“ findet an den beiden Montagabenden, 8. und 15. Oktober, von 19 bis 20.45 Uhr in der Grundschule Seitingen-Oberflacht statt. Die Teilnahme kostet 22 Euro, für Mitglieder 20 Euro. Anmeldung bei Franziska Ott, Telefon 07464/ 52 91 40 (nachmittags).