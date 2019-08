Für die Mitglieder des Obst- und Gartenbauverein Seitingen-Oberflacht ist das Staigfest jedes Jahr eine große logistische Herausforderung. Am Ortsausgang Oberflacht Richtung Talheim liegt das Gelände des Obst- und Gartenbauvereins, das einmal im Jahr Dreh- und Angelpunkt vieler Besucher ist.

Während am Samstag überwiegend Einheimische anzutreffen sind, das Fest auch rege von der Jugend besucht und unter anderem Wurstsalat in verschiedenen Variationen angeboten wird, wird am Sonntag das „Staigschnitzel“ mit verschiedenen Beilagen serviert und ist von vielen Auswärtigen, vor allem von Radwanderern, als Zwischenstopp eingeplant. Für die Mitglieder, um die 30, ist es Arbeit pur, und schon zwei Wochen vorher werden die ersten Vorbereitungen getroffen. Das Zelt wird aufgebaut und Vorstand Johann Jungert samt Team ist damit beschäftigt, alles zu organisieren.

Bemerkenswert ist auch, dass alle Zutaten frisch auf den Teller kommen und Tage vorher mühevoll von den Frauen hergerichtet werden. Auf dem Gelände, das normal ein Kleinod an Gartenkultur ist, wo der Verein neben einem großen Insektenhotel auch verschiedene Obst- und Zierpflanzen hegt und pflegt, ist wenig vorhanden, was so ein Fest benötigt. Alles muss hochgebracht werden und der Bauhof unterstützt den Verein mit Transporten: So wird das Wasser in Tanks hochgefahren, Strom kommt von gemieteten Aggregaten und auch eine gesamte Kücheneinrichtung findet den Weg auf das Gelände.

Die Gäste wissen das und akzeptieren die ein oder andere Wartezeit und genießen die einmalige Aussicht und Natur. Für den Verein ist es eine von wenigen Möglichkeiten, um Geld in die Vereinskasse zu bekommen, um damit wiederum verschiedene Aktionen auf dem Gelände und in der Gemeinde zu finanzieren. Dass das Staigfest und der Verein einen gewissen Bekanntheitsgrad besitzen, zeigt die große Anzahl der Besucher, und auch befreundete Vereine finden den Weg auf das Gelände. Am Sonntagmorgen spielte die Musikkapelle Seitingen-Oberflacht zum Frühschoppen und Kinder konnten sich an beiden Tagen problemlos in der Natur austoben.