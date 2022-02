Integration klappt, wenn beide Seiten wollen - Bauunternehmer Abi Kilicdere macht es vor

Die Gastarbeiter während des Wirtschaftswunders:

1955, im Jahr in dem die deutsche Wirtschaft volle Fahrt aufgenommen hatte, unterzeichnete Bundeskanzler Konrad Adenauer ein Anwerbeabkommen für italienische Arbeiter in Rom. Es folgten weitere Abkommen mit Staaten wie etwa Spanien, Griechenland, der Türkei, mit Südkorea und Jugoslawien. Was waren die Gründe für solche Verträge? Dem starken wirtschaftlichen Aufschwung in Teilen der deutschen Wirtschaft stand ein eklatanter Arbeitskräftemangel entgegen. Trotz der voranschreitenden Rationalisierung und Mechanisierung der Produktionsprozesse fehlte es an Arbeitern. Dies hatte unterschiedliche Gründe: Seit 1960 machten sich die geburtenschwachen Jahrgänge der Kriegsgeneration bemerkbar. Gleichzeitig wurde das Renteneintrittsalter gesenkt und der Mauerbau 1961 stoppte den Zustrom der Arbeitskräfte aus der DDR. Zudem verknappten der Aufbau der Bundeswehr und die damit einhergehende Einführung der Wehrpflicht die Ressourcen. Deutsche Unternehmen hatten demzufolge einen großen Bedarf an ausländischen Mitarbeitern, die zunächst auf zwei Jahre hauptsächlich für Fließband- und Schichtarbeit und zum Akkordlohn angeworben wurden. In der Regel waren dies Arbeitsplätze, die deutsche Arbeiter nur unter einem höheren Lohnniveau angenommen hätten. Nach einem Rotationsprinzip sollten die ausländischen Arbeiter nach zwei Jahren in ihre Heimat zurückkehren und durch neue ersetzt werden. Doch dieses Prinzip war auf Dauer nicht realisierbar. Auf Drängen der Unternehmer, die ihre angelernten Arbeiter behalten wollten, wurde das Rotationsprinzip im Jahr 1964 außer Kraft gesetzt. Zudem wurde der Familiennachzug erlaubt. Der Autor Max Frisch hat die Situation in seinem Werk Überfremdung in den Satz gefasst: „Man hat Arbeitskräfte gerufen, und es kommen Menschen.“Während der Ölkrise im Jahr 1973, die auch eine wirtschaftliche Krise markierte, kam es zum generellen Anwerbestopp. (sado)