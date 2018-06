Die Eishockeyfreunde Seitingen-Oberflacht sind, wie sie sagen, eine der ältesten Fanclubs der Schwenninger Wild Wings. Seit 30 Jahren gibt es die Gruppe in Seitingen-Oberflacht schon. Für Jonas Witzig, den stellvertretenden Vorsitzenden der Eishockeyfreunde, ist es eine Herzensangelegenheit, Fan zu sein – egal wie gut oder schlecht es für die Profi-Mannschaft läuft.

Fan einer Eishockeymannschaft zu sein, ist für ihn etwas ganz anderes als eine Fußballmannschaft anzufeuern: „Im Eishockeystadion herrscht eine besondere Atmosphäre, es ist lauter und man ist viel näher dran am Spielgeschehen“, beschreibt Witzig seine Leidenschaft. Außerdem sei Eishockey ein sehr schneller und actionreicher Sport. „Das macht es spannend“, findet er.

Nicht nur bei Heimspielen, sondern auch ab und zu bei Auswärtspartien feuern die Eishockeyfreunde die Schwenninger Wild Wings an. Von den rund 50 Vereinsmitgliedern von 14 bis 50 Jahren oder älter sind aber nicht immer alle dabei. Mal seien es zwei bis drei, mal auch zehn oder mehr Leute, die im Auto oder Bus den Schwenninger Wild Wings hinterher fahren, erzählt der Eishockeyfan und ergänzt: „Auswärtsspiele sind ein großer Zeitaufwand.“

Bedenkt man, dass Spiele in Wolfsburg, Berlin und Düsseldorf ausgetragen werden – und dann auch noch abends unter der Woche und sonntags. Manche schreckt das aber nicht ab: „Es gibt Leute im Verein, die in jedem Stadion der DEL waren“, berichtet Witzig.

Er selbst sei in den meisten Stadien gewesen. Vergangene Saison waren sie in Augsburg, Krefeld, München und bei den DEL-Winter Games in Sinsheim. Diese Saison stand bereits ein Besuch in Mannheim an. Für den stellvertretenden Vorsitzenden spielen die Schwenninger Wild Wings bisher eine erfolgreiche Saison.

Die Begeisterung für den Verein und die Fahrten zu den Spielen war nicht immer so groß wie jetzt. „Es kamen Jahre, in denen nichts los war“, berichtet Witzig. Die Vereinsaktivitäten seien sechs bis sieben Jahre eingeschlafen. Das habe vermutlich mit dem Abstieg der Schwenninger Wild Wings zusammengehangen, glaubt der stellvertretende Vorsitzende. Oder mit persönlichen Gründen der Mitglieder. „Der Verein wurde wieder aktiviert, als die Schwenninger den Wiederaufstieg in die DEL 2013/14 geschafft haben“, sagt er.

Wie es sich für einen richtigen Fan gehört, sind die Eishockeyfreunde bei Spielen mit allerlei Fan-Artikeln ausgestattet. Trikot, Schal und Mütze gehörten zur Grundausstattung, zählt Witzig auf. Mit dabei ist auch immer die Fahne, auf der „Eishockeyfreunde Seitingen-Oberflacht“ steht, und die am Geländer im Stadion aufgehängt wird.

Aus der Anfangszeit, der Gründung im Jahr 1988, stammt das Logo des Vereins, eine Kuh in Eishockey-kluft. „Dorfku(h)lt“ nennt es der Verein. Denn sowohl Schwenningen als auch Seitingen-Oberflacht seien ein Dorf, das wegen der ländlichen Lage oft mit Kühen verbunden werde, erklärt der Fan. Und diesen Dorfkult will der Verein bei Spielen leben.