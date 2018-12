Mehr Erfolg, mehr Geld, mehr Freunde, mehr Schönheit: Die Liste der Dinge, die uns vermeintlich glücklich machen, ließe sich endlos fortsetzen. Um glücklich zu sein, braucht es laut Heilpraktiker Daniel Simon aus Trossingen aber vor allem eins: die richtige Einstellung. Im Gespräch mit Redakteurin Alexandra Schneid spricht er darüber, wie wir unser Glück beeinflussen könnent. Im Januar hält Simon zu diesem Thema Vorträge.

Herr Simon, Ihr Vortrag heißt „Jeder ist seines Glückes Schmied“. Ist das so?

Es ist vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, dass wir in großem Maße unser Glück schaffen können. Aber wir können viel dafür tun.

Hängt es nicht von Umständen, wie Job, Gesundheit und sozialem Umfeld ab, ob wir glücklich oder unglücklich sind?

Das ist richtig, man hat vieles eben nicht in der Hand. Unser Glück hängt zu einem großen Teil von der eigenen Denkweise ab, sagen Glücksforscher. Gute Sprüche, die man sich an die Wand hängt, bewirken oftmals das Gegenteil. Der Wunsch, vollkommen sein zu wollen, erzeugt nur Stress. Um glücklich zu sein, muss man auch etwas tun.

Wie kann ich denn mein eigenes Glück beeinflussen?

Man kann leichter glücklich sein, wenn man etwas voller Herzblut macht und in seiner Tätigkeit aufgeht. Fühlen, wollen und denken stimmen dann überein. Man ist, so sagen Glücksforscher, in einem Flow. Der Weg zum Glück ist, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Das erzeugt nur Stress. Denn wir werden immer jemanden finden, der schöner, reicher oder gesünder ist als man selbst.

Wie äußert sich Glück?

Glücklichere Menschen haben ein stärkeres Immunsystem, heißt es in der Glücksforschung. Studien zufolge sind sie bei psychologischen Tests kreativer und achten mehr auf ihre Mitmenschen.

Aber kein Mensch ist ständig glücklich...

Das wäre auch krankhaft, wenn jemand ständig voller Glücksgefühle wäre. Glück ist, zu spüren, dass die Situation und man selbst richtig und authentisch ist. Man kann beispielsweise nach schmerzlich durchlebten Situationen wieder glücklich sein, wenn man weiß, dass die Entscheidung gut für sein Leben ist.

Glück zu definieren, ist sicher schwierig. Denn jeder empfindet Glück anders, oder?

Der Begriff ist tatsächlich schwer zu definieren. Epicur beispielsweise hat gesagt: Glück ist die Abwesenheit von Schmerz. Für den Bergsteiger Reinhold Messner ist Glück ein dichtes Zelt und eine warme Tasse Tee. Glück ist die Mischung vieler angenehmer Gefühle, wie Gelassenheit, Ausgeglichenheit und die Abwesenheit von Feindseligkeit und Angstgefühlen. Ob ein Mensch glücklich ist, hängt auch von seiner Kultur und der Umgebung ab.

Apropos Kultur: Uns Deutschen geht es im Großen und Ganzen gut – und doch sind viele unglücklich, wie Studien zeigen. Dagegen zählen Skandinavier zu den glücklichsten Menschen der Welt. Was machen sie anders als wir Deutschen?

Ich denke, die Skandinavier haben eine andere Einstellung. Dort wird tatsächlich die Work-Life-Balance gelebt und nicht wie in Deutschland nur darüber gesprochen. In Schweden beispielsweise ist es völlig normal, dass Väter zwei Jahre in Elternzeit gehen. Anders in Deutschland. Wenn Väter nur zwei Monate in Elternzeit gehen, werden sie schräg angeschaut. Gleiches mit den Arbeitszeiten. In Skandinavien ist es verbreitet, um 17 Uhr Feierabend zu machen. Das kann in Deutschland nicht jeder.

Auf was dürfen sich die Zuhörer Ihres Vortrags freuen?

Ich werde mich an das Thema Glück zunächst aus philosophischer Sicht heranwagen, dann Erkenntnisse der Glücksforschung und der Medizin einfließen lassen sowie über die Bedeutung der Glückshormone und Heilpflanzen sprechen. Am Schluss bin ich offen für Fragen.