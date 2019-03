„Sich gesund fühlen, ist das Wichtigste bei der Blutspende“

Das DRK ruft zu einer Blutspendenaktion am Freitag in der Ostbaarhalle auf. Wie sich die Ortsgruppe Seitingen-Oberflacht darauf vorbereitet, wie man Bürger zur Blutspende motivieren kann und wer von den Blutkonserven profitiert, erzählt DRK-Ortsgruppenleiter Wolfgang Höger im Gespräch mit Redakteurin Alexandra Schneid.

Herr Höger, am Freitag findet eine Blutspendenaktion in Seitingen-Oberflacht statt. Mit wie vielen Blutspendern rechnen Sie?

Aus den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre und der unserer Blutspendereferentin rechnen wir am Freitag mit 200 bis 220 Spendern. Zu den Terminen kommen in der Regel zwischen zwölf und 20 Erstspender. Eine Schnupfenwelle, wie sie meist nach der Fasnacht auftritt, kann diese Prognose aber schnell nach unten schrauben.

Wie groß ist der Aufwand, solch eine Veranstaltung zu organisieren?

Der Aufwand für die Ortsgruppe ist nicht sehr groß, zumal wir ein eingespieltes Team sind. Das Essen wird im Voraus besprochen und in der Gruppe abgestimmt. Meist müssen die Helfer gesucht und eingeteilt werden, was üblicherweise problemlos verläuft. Im Vorfeld, etwa zehn bis 14 Tage vorher, hängen wir in den umliegenden Ortschaften Plakate auf, die auf den Termin aufmerksam machen sollen. Der Aufbau am Termin nimmt circa eineinhalb Stunden in Anspruch. In der Küche ist immer was los, da wir oft das Essen frisch zubereiten. Während der Spende wird der Spender von uns bei der Abnahme betreut. Der Blutspendedienst bringt zum Termin das gesamte Equipment mit, also Liegen, Abnahmebetten, Konserven und vieles mehr.

Wie viele Helfer sind dann im Einsatz?

Das Blutspendeteam ist inklusive Ärzten, Labor und Abnahmeschwestern mit etwa 15 Personen vertreten. Die Zahl der Helfer der Ortsgruppe Seitingen-Oberflacht variiert zwischen 20 und 30 Personen inklusive dem Jugendrotkreuz.

Welche Voraussetzungen müssen Spender erfüllen?

Gesund sein und sich gesund fühlen. Das ist das Wichtigste. Vorher schon viel getrunken und ausreichend gegessen zu haben. Blut spenden kann jeder Gesunde zwischen 18 und 71 Jahren. Erstspender dürfen nicht älter als 64 sein.

Wann werden Spender abgewiesen?

Abweisungen, wir sprechen von Rückstellungen, machen die Helfer im Labor oder die Ärzte, wenn beispielsweise Werte wie Eisen oder der Blutdruck nicht stimmen. Auch Krankheiten, wie Erkältungen, frische Tätowierungen oder Impfungen sowie entsprechende Auslandsaufenthalte können ein Grund für eine Rückstellung sein. Am Empfang werden Spender nur dann abgewiesen, wenn sie keinen Ausweis dabei haben. Daher ist es immer wichtig, den Ausweis zur Blutspende mitzubringen.

Immer wieder hört man, dass es zu wenige Blutspenden gibt: Wie kann man die Menschen motivieren, zur Blutspende zu gehen?

Das ist ein Problem unserer Gesellschaft: „Warum ich?“. Der sogenannte demografische Wandel bereitet auch Probleme. Daher ist es wichtig, wenn alte Hasen junge Menschen motivieren und zum Termin mitbringen. Erfreulicherweise konnten wir vergangenes Jahr feststellen, dass sehr viel ältere Spender zum ersten Mal bei uns waren, also nicht nur die 18- und 20-Jährigen. Jeder soll seine eigene Erfahrung machen und dann für sich entscheiden, war es gut oder lass ich es künftig lieber sein. Der Großteil kommt wieder. Es ist die Entscheidung jedes einzelnen und hat viele Gründe: Angst, keine Zeit oder: Ich brauch sowieso nie Blut, also geh ich auch nicht. Anreize dafür können nur am Termin selbst geschaffen werden, indem der Spender sich aufgehoben und umsorgt fühlt. Als Dank gibt es bei den meisten Gruppen ein gutes Essen sowie ab und an auch ein Geschenk seitens des Blutspendedienstes.

Wer bekommt die Blutspenden? Wofür werden diese gebraucht?

Der Blutspendedienst beliefert vorrangig Krankenhäuser im hiesigen Bereich. Etwa 19 Prozent werden für krebskranke Menschen verwendet, etwa je 16 Prozent für Herzerkrankungen und Magen-Darmerkrankungen, rund zwölf Prozent werden für Verletzte aus Straßen-, Sport-, Berufs- und Haushaltsunfällen verwendet. Der Rest für andere Erkrankungen wie Blutarmut.

Die Blutspendenaktion findet am Freitag, 29. März, trotz des Umbaus der Ostbaarhalle in Seitingen-Oberflacht von 15.30 bis 19.30 Uhr statt. Mit Anmeldung, Ausfüllen des Spenderfragebogens, Untersuchung und der Ruhephase sowie dem Imbiss sollte der Spender rund eine Stunde Zeit einplanen.