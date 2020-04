Mittlerweile täglich bringt Postbotin Tanja Mink eine ungewöhnlich große Menge an Päckchen und Paketen zu den Haushalten und Firmen in Seitingen-Oberflacht. Ein Pensum, das sie sonst nur in der Vorweihnachtszeit hat. An manchen Tagen seien es auch noch mehr Sendungen.

Für die alleinerziehende Mutter von zwei Mädchen hat sich der Alltag seit Beginn der neuen Corona-Verordnungen drastisch geändert. Um Kontakte möglichst zu vermeiden, hat die Post neue Maßnahmen ergriffen. Es wird in zwei Schichten gearbeitet. Bis zum Abend muss alles verteilt sein. Das ist bei diesem hohen Pensum eine Herausforderung und echte Knochenarbeit.

Zudem fährt bei jeder Toure auch die Sorge mit. Zwar werden die Postsendungen seit einiger Zeit nur noch kontaktlos zugestellt, aber es bleibt beim Anfassen der Briefe und Pakete doch ein mulmiges Gefühl. Die Menschen hier vor Ort seien aber sehr vernünftig und hielten Distanz, berichtet Mink. Skurril findet sie aber: Die Leute bestellen inzwischen sogar ihr Toilettenpapier im Internet.

Im Privatleben halten sich Tanja Mink und ihre Töchter streng an die Kontakt-Verbote. Ein Besuch bei der Großmutter muss warten, auch die üblichen Treffen mit den Freundinnen. Das fehlt allen – und da wird auch das Surfen im Internet allmählich langweilig. Es ist eben kein wirklicher Ersatz für die reale Begegnung.