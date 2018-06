Vor 50 Jahren, im Jahr 1968 an Pfingsten, ist die evangelische Lukaskapelle im Ortsteil Seitingen eingeweiht worden. Dieser Anlass wurde am Wochenende mit einem Jubiläumsgottesdienst gefeiert.

Pfarrer Matthias Figel konnte zum Jubiläumsgottesdienst neben vielen Evangelischen Gemeindemitgliedern und dem Kirchengemeinderat auch Mitglieder des Katholischen Kirchenrates, des bürgerlichen Gemeinderates und Vereinsvertreter begrüßen. Nur für diesen Anlass wurde auch ein Projektchor unter der Leitung von Anita Riede ins Leben gerufen, der seit Mai dieses Jahres probt und den Gottesdienst musikalisch umrahmte. Allerdings wird der Wunsch von Pfarrer Figel, diesen Chor beizubehalten, schwer zu erfüllen sein. Die knapp 100 Plätze in der Kapelle reichten nicht aus, und so wurde vor der Kapelle am Eingang unter Zelten noch Sitzplätze zur Verfügung gestellt, die restlos besetzt waren.

Seit dem Bestehen der kleinen Kapelle gab es mehr als 1500 Gottesdienste, 75 Trauerfeiern, 178 Taufen, 17 Hochzeiten und sechs goldene Hochzeiten dort zu feiern. Auch hat sich bei den Konfessionen einiges getan und auch der Inhalt der Predigten, die sich auf den wesentlichen Glauben beziehen, werden bunter und offener. Das zeigte sich nach dem Gottesdienst, als der Vorplatz der Kapelle ein Ort der Begegnung wurde. (jeg)