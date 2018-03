Bürgermeister Bernhard Flad hat in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend das Gremium über Neuigkeiten der geplanten Sanierung und des Ausbaus der Ostbaarhalle informiert.

„Die Planung ist abgeschlossen, jetzt geht es an die Umsetzung“, sagte er. In den nächsten Tagen sollen diverse Gewerke ausgeschrieben werden, und Mitte oder Ende des Montas sollen die Aufträge vergeben werden. Außerdem soll in einer Sitzung des Gemeinderats der Zeitplan genau besprochen werden, meinte Flad.

Viermal hat die Gemeinde bereits einen Zuschuss beantragt, doch jedes Mal blieb dies erfolglos. Ob der fünfte Antrag auf Zuschuss bewilligt wird, entscheidet sich Mitte März. „Wenn wir den Zuschuss bekommen, können wir beide Bauabschnitte fast gleichzeitig durchführen“, sagte der Bürgermeister in der Sitzung. Wenn nicht, dann werde der zweite Bauabschnitt auf nächstes Jahr verlegt, teilte er auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Aber er sei zuversichtlich, den Zuschuss dieses Mal zu bekommen.

Im Gespräch mit unserer Zeitung berichtete er, dass er nun nur 350 000 Euro Förderung und nicht wie die Male zuvor 500 000 Euro beantragt habe. So könnte die Chance auf eine Bewilligung größer sein.

Gymnastikraum wird gebaut

Der erste Abschnitt, der Bau eines Gymnastikraums, soll ohne Zuschuss umgesetzt werden. Im zweiten Abschnitt soll die Halle barrierefrei umgestaltet und die Küche gerichtet werden. Letztere Maßnahme sei der größere Kostenblock des mehr als zwei Millionen Euro teuren Projekts.

In der Sitzung sagte der Bürgermeister, dass es bei manchen Bauarbeiten zu Einschränkungen in der Nutzung kommen könne. „Wir versuchen, diese so günstig wie möglich zu legen“, versprach Flad.