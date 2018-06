Seitingen-Oberflacht wählt am 30. September neuen Bürgermeister

Am 30. September wählen die Seitingen-Oberflachter ihren neuen Bürgermeister. Eine mögliche Neuwahl findet am 14. Oktober statt. Das hat der Gemeinderat am Donnerstagsabend in seiner Sitzung einstimmig beschlossen.

Die Amtszeit von Seitingen-Oberflachts Bürgermeister Bernhard Flad endet am 30. November. Um genügend Vorlauf für den Wahlkampf sowie die Kandidatenvorstellung zu haben und nicht mit den Sommerferien zu kollidieren, schlug Flad den letzten Sonntag im September als Wahltermin vor. Außerdem gebe es an jenem Tag keine Terminüberschneidung mit anderen örtlichen Veranstaltungen.

Der Bürgermeister informierte die Räte, dass seine Stelle nächsten Freitag, am 15. Juni, im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg ausgeschrieben wird. „Die Stellenausschreibung muss zwei Monate vor der Wahl erfolgen. Erfahrungsgemäß sind zwei Monate aber zu kurz“, erklärte Flad den frühen Termin. Bewerbungen können dann bis zum 3. September 18 Uhr schriftlich bei der Gemeinde eingereicht werden. In der Sitzung wurden die Positionen im Gemeindewahlausschuss, Wahlvorstand und Briefwahlausschuss festgelegt.

Am 15. März gab Flad seinen Rücktritt als Bürgermeister der Doppelgemeinde für Ende Oktober öffentlich bekannt. Der Termin wurde allerdings nochmals verschoben, da sonst der Wahlkampf in den Sommerferien stattgefunden hätte, erklärte der Bürgermeister auf Nachfrage.

In einem Schreiben an unsere Zeitung vom März kündigte er damals einen „Amts- und Generationenwechsel beim Bürgermeisteramt“ an. Seine Amtszeit begann im Mai 1991, wiedergewählt wurde er in den Jahren 1999, 2007 und 2015. Bei seiner letzten Wiederwahl hatte er angekündigt, das Amt nur bis Frühjahr 2017 ausüben zu wollen. Die Wiederwahl hätte im Jahr 2023 stattgefunden.

Er wollte die noch anstehenden großen Projekte der Gemeinde – Neubau der Ganztagsschule, Erweiterung der Kläranlage sowie die Sanierung und Erweiterung der Ostbaarhalle – soweit vorangeschritten wissen, dass es ein guter Zeitpunkt für einen Amtswechsel wäre, hieß es in dem Schreiben. Da sich die genannten Projekte allerdings verzögert hatten, beendete der Bürgermeister nicht wie angekündigt seine Amtszeit im Frühjahr 2017. Hinzu kommt, dass im Rathaus bald personelle Veränderungen anstehen: Die Kassenverwalterin, Inge Schad, wird Ende des Jahres in Ruhestand gehen. Die Fachbeamtin für das Finanzwesen, Margarete Lehmann, wird laut dem Schreiben voraussichtlich im Juni / Juli 2019 ausscheiden.

„Es wäre im Sinne eines reibungslosen Übergangs gut, wenn der künftige Bürgermeister bei der Neubesetzung dieser Stellen mitwirken könnte, da er ja auch mit den „Neuen“ arbeiten muss“, schrieb Flad damals.