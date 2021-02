Die Gemeinde Seitingen-Oberflacht kann das zurückliegende Haushaltsjahr mit einem positiven Ergebnis von einer halben Million Euro abschließen. Allerdings erwartet die Doppelgemeinde im Jahr 2021 ein Defizit in etwa der gleichen Höhe und investiert eine Rekordsumme für mehrere Maßnahmen wie die Kindergartenerweiterung und den innerörtlichen Glasfaserausbau.

Auf der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag betonte Seitingen-Oberflachts Bürgermeister Jürgen Buhl, dass die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie im zurückliegenden Jahr weniger dramatisch ausgefallen seien. Trotz hoher Investitionen, wie in die Ostbaarhalle erzielte der Ergebnishaushalt ein positives Ergebnis von rund 500 000 Euro. Damit startete Seitingen-Oberflacht mit einer Liquidität von 850 000 Euro ins neue Jahr. Allerdings setze sich dieser positive Trend nicht fort: „Die Situation in diesem Jahr sieht wesentlich schwieriger aus. Der erwartete Einbruch der Steuereinnahmen von Bund und Land, die negativen Auswirkungen des Finanzausgleichs und ein stark gestiegener Unterhaltungsaufwand verursachen im Ergebnishaushalt ein erwartetes Defizit von knapp 510 000 Euro“, sagte Buhl in der Sitzung. Das Defizit könne einmalig mit dem Überschuss aus dem vergangenen Jahr verrechnet werden.

Seitingen-Oberflacht blickt im Finanzhaushalt auf zahlreiche Investitionen. Nach 3,2 Millionen Euro aus dem Vorjahr, plant die Doppelgemeinde in 2021 mit einer Rekordsumme von 3,31 Millionen Euro. Dabei spielen die Erweiterung des Kindergartens und der Breitbandausbau die größte Rolle – und auch in den Jahren danach. Die Investition in den Kindergarten sei nötig, „um für junge Familien attraktiv zu bleiben“, weiß Jürgen Buhl. Auch der Breitbandausbau mit Glasfaser für schnelles Internet sei für die örtlichen Gewerbebetriebe und privaten Haushalte mit zunehmend mehr Homeoffice nötig. Die Erneuerung der Brücke über die Elta kostet zudem 465 000 Euro (wir berichteten). Trotz der erwarteten Zuschüsse für die Investitionen müsse die Gemeinde 814 000 Euro zur Finanzierung aus dem Dekafond entnehmen, um den Finanzhaushalt auszugleichen. 1,4 Millionen Euro Fondvermögen bleiben übrig.

Und auch in den kommenden Jahren dürfte es in Seitingen-Oberflacht mit dem Investitionsvorhaben nicht langweilig werden. Baugebietserschließung mit Grunderwerb, die Sanierung des Rathauses und des Juxbrunnens sowie die Erneuerung der Ortsstraßen und Kanäle verschlingen insgesamt mehrere Millionen Euro.