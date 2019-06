Von einem gelungenen 28. Dorffest haben die Vereine aus Seitingen-Oberflacht, die sich daran beteiligt haben, gesprochen. Das Wetter spielte mit, und so konnte am Samstag mit dem Fassanstich das Fest eröffnet werden.

Mit vier kräftigen Schlägen schlug Bürgermeister Jürgen Buhl, für den es eine Premiere war, den Zapfhahn in das Fass. Die Musikkapelle umrahmte die Zeremonie. Nach und nach füllte sich der Festplatz an der Ostbaarhalle, wo die Musikkapelle, die Feuerwehr, der Harmonika-Club, die Pfuutzger-Musigg, die Eishockeyfreunde und die KJG mit verschiedenen kulinarischen Köstlichkeiten aufwarteten. Für die Kinder besonders interessant war der Stand mit den Süßigkeiten, die Hüpfburg und eine Rundfahrt durch den Ort mit einem Holder. Freunde der Blasmusik konnten sich von diversen Kapellen aus der Region im Zelt der Musikkapelle unterhalten lassen.

Wer einmal seine Muskeln spielen lassen wollte, hatte die Möglichkeit, bei der KJG die Hexe am „Hau den Lukas“ abzuschießen. Am Abend gab es Livemusik. Im Zelt der Musikkapelle unterhielten die Fidelen Hattinger, in der Bar der Feuerwehr legte DJ Simeon auf und am anderen Ende der Festmeile spielte „APPsNoise“ aus Mühlheim mit Frontfrau Eva-Maria Wettki.