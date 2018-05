Für viele Biker aus dem ganzen Landkreis ist die Motorradsegnung auf dem Kirchberg in Seitingen-Oberflacht ein willkommenes Ziel. Rund 200 Motorradfahrer trafen sich am Sonntagmorgen im Hof der Katholischen Kirche Marä-Himmelfahrt, um bei traumhaft schönem Motorradwetter einem kleinen Gottesdienst im Freien mit Motorradsegnung beizuwohnen.

Die KJG Seitigen-Oberflacht, Pastoralreferent Alexander Krause und eine kleine Band luden zu der Feier ein. Man gedachte der Motorradfahrer, die nicht mehr dabei sein konnten, und man besann sich auf die Werte des Lebens. „Es ist nicht selbstverständlich, dass alles passt“, so Alexander Krause. Und er bezog dies nicht nur auf einen Helm, der in erster Linie für Sicherheit sorgen soll, aber in diesem Fall auch Unmut einbrachte, weil er nicht ganz passte. So kamen Socken zum Einsatz, um das Problem zu lösen. Kurz: Man sollte dankbar sein für alles, was passt.

Familie, Arbeitsplatz und Hobby, so Krause, sollten aufeinander abgestimmt werden. Als Vorbild sollte man auch sein Tun überdenken, denn der Nachwuchs schaue einem genau zu. Bei den Fürbitten appellierten die Redner an die Vernunft und dankte denen, die im Notfall helfen und so manches Bild im Kopf haben, das sie so schnell nicht mehr los werden. Nach jeder Fürbitte erklangen die Hupen der vielen Motorräder, was man weit über den Kirchberg hörte. Pastoralreferent Alexander Krause lief zum Schluss der Andacht durch die Reihen und segnete die Motorräder samt Fahrer und wünschte eine gute Fahrt.