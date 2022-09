Seelsorgeeinheit Konzenberg in der Ville d´Amour

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Michael Pfeiffer und Pastoralreferent Alexander Krause haben wieder eine Pilgerfahrt ausgeschrieben. Es ging diesmal in die französische Hauptstadt. Mit insgesamt 48 Personen wurde Paris vier Tage lang in Augenschein genommen. Sacre Coeur, der Eiffelturm, Versailles und der Louvre bildeten die Highlights. Der letzte Abend, am Ufer der Seine direkt neben der Pont Neuf, war ein gelungener Abschluss dieser besonderen Reise. Foto: SE Konzenberg