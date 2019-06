Vier Gemeinderatsmitglieder aus Seitingen-Oberflacht sind am Donnerstag für ihre langjährige kommunalpolitische Tätigkeit vom Gemeindetag Baden-Württemberg geehrt worden. Außerdem hat Bürgermeister Jürgen Buhl sechs Räte verabschiedet.

Die Sitzung war in der bisherigen Zusammensetzung des Gemeinderats die letzte gewesen. Bürgermeister Jürgen Buhl bedankte sich bei allen Mitgliedern des Gemeinderats für „ihre ehrenamtliche Arbeit im Wohle unserer Gemeinde“. Er betonte, dass nicht nur die Sitzungen über das Jahr, sondern auch die Vorbereitung darauf und die zahlreichen weiteren Verpflichtungen wie der Besuch von Veranstaltungen in der Gemeinde, dazu gezählt hätten.

Buhl blickte zudem in seiner Ansprache auf zwei große Bauvorhaben, die der Gemeinderat auf den Weg gebracht habe und erwähnte somit die Erweiterung und Sanierung der Ostbaarhalle sowie den Neubau des Ganztagesschulgebäudes an der Grundschule, die zusammen rund sechs Millionen Euro kosten. In der Halle sollen ab November wieder Veranstaltungen mit Küchenbenutzung stattfinden.

Für die langjährige Tätigkeit im Gemeinderat ehrte er im Namen des Gemeindetags Baden-Württemberg Mario Wittstock für zehnjähriges Engagement als Rat und Ralf Sulzmann sowie Otto Ilg für 20 Jahre. Meinrad Zepf gehörte seit 30 Jahren dem Gremium an, was für Buhl eine „besondere Leistung“ sei. Auch er erhielt die entsprechende Ehrung des Gemeindetags. Der Bürgermeister verabschiedete zudem die ausscheidenden Gemeinderäte. Er überreichte das Wappen von Seitingen-Oberflacht an Heike Mink, Roland Sulzmann und Dieter Reiser für fünf Jahre, Fritz Werner und Frank Wolframsdorf für 15-jährige Tätigkeit sowie Meinrad Zepf für 30 Jahre.

Bei der Feststellung der Jahresrechnung registriert die Gemeinde Verbesserungen im Verwaltungshaushalt um knapp 470 000 Euro, sodass dem Vermögenshaushalt insgesamt 1,176 Millionen Euro zugeführt werden können. Dadurch kann Seitingen-Oberflacht fast zwei Drittel der Investitionen von 1,832 Millionen Euro aus dem Überschuss des Verwaltungshaushalts finanzieren. Die Rücklage bleibt – anders als im Haushaltsplan vorgesehen – konstant bei 3,5 Millionen Euro. „Diese benötigen wir, um noch laufende und künftige Investitionen zu finanzieren“, sagte Buhl. „Bemerkenswert ist, dass wir dieses sehr gute Ergebnis fast ohne eine Steuer- oder Gebührenerhöhung geschafft haben und Ende 2018 immer noch schuldenfrei sind“, so das Fazit des Bürgermeisters. Unvorhergesehene Kosten entstehen dadurch, dass bei Tiefbauarbeiten für Mehrfamilienhäuser in der Kirchstraße ein öffentlicher Kanal der Gemeinde zum Vorschein gekommen sei, der „nirgendwo registriert“ sei, sagte Buhl. Der Kanal müsse nach der genauen Ortung des Verlaufs aus dem Baugrundstück verlegt werden.

Aufgrund der Einrichtung des Gutachterausschusses „Südlicher Landkreis Tuttlingen“, zu der auch Seitingen-Oberflacht ab Juli dazugehört, hat der Gemeinderat beschlossen, die Gutachterausschussgebühren-Satzung der Gemeinde aufzuheben. Laut Jürgen Buhl sei das zurückliegende Dorffest „eine runde Sache“ in Bezug auf Beteiligung und Angebot gewesen.