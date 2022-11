SE Konzenberg and friends in Rom

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den Herbstferien ging es bereits zum sechsten Mal in die ewige Stadt Rom auf Wallfahrt. Michael Pfeiffer und Pastoralreferent Alexander Krause boten diese Fahrt an. In Rom wurden unter anderem die vier Patriachalbasiliken, Villa d ´Este in Tivoli, die Vatikanischen Museen und das Forum Romanum besichtigt. Spiritueller Höhepunkt dieser Reise war eine Andacht in der Domitilla-Katakombe in der einzigen, unterirdischen Basilika Roms. Der Slogan der beiden Organisatoren „MA-Reisen - wenn´s gut werden soll!“, hat sich erfüllt, meint Alexander Krause augenzwinkernd.