Dass das Leben auf einem Pleite gegangenen Bauernhof so turbulent und witzig zugehen kann, hat in Seitingen-Oberflacht zunächst niemand gedacht. Mit dem Schwank „Fast wie früher“ von Bernd Gombold hat sich das bei der Theateraufführung des ortsansässigen Sportvereins aber schlagartig geändert.

Landwirt Anton (Jürgen Ittermann) will seinen Hof mit einem Milchviehstall und modernen Melkrobotern erweitern. Im Moment ist selbst das Essen schlecht und „die Schüssel nicht wert“. Seine Frau Sabine (Marina Hudimast) hat da ganz andere Pläne. Ohne das Wissen ihres „altmodischen Sturkopfes“ absolvierte sie eine Ausbildung zur Heilpraktikerin. „Du verstehst eh nur, wie man das Geld ausgibt“, ist Anton wenig begeistert. Nicht einmal das Geld für Omas (Annette Flaxmann) Hörgerät haben sie. Unglücklich ist auch Tochter Claudia (Jacqueline Graunke). Egal welchen Freund sie anschleppt und alle am Anfang „sooo süß“ findet, ist sie am Ende immer verzweifelt: „Gibt es denn niemand, der mich mag?“

In Sachen Liebe kennt sich die Oma scheinbar am besten aus. Sie hatte über das ganze Stück hinweg die passenden Sprüche parat. „Machst du es dem Bauer nicht recht, dann vergnüge dich halt mit dem Knecht“. Ihre Erfahrungen von früher verpackt sie in haufenweise Reime. Dabei blieb bei den rund 220 Zuschauern in der nahezu vollbesetzten Ostbaarhalle in Seitingen-Oberflacht kein Auge trocken. Immer wieder feuert die schwerhörige alte Dame die richtigen Sprüche ab. Schließlich weiß sie, wie man den Hof rettet: „Setz mehr Kinder in die Welt, dann bekommst du auch mehr Kindergeld“. Erfahrung aus der Landwirtschaft bringt sie mit: „Die Kühe machen Mühe, die Schweine bringen die Scheine“. Und an ihren verstorbenen Franz gedenkt sie ebenso: „Jaja, mein Franz, der war schon recht – aber besser war der Knecht“. Sobald sie in Erscheinung trat, hatte sie die Ostbaarhalle fest im Griff.

Genug zu lachen hatte das Publikum auch, als Immobilienmakler Stefan (Pascal Ittermann) in Erscheinung trat, der mit seinem Porsche anreiste und den Hof zu einem Hotel mit 196 Betten und großem Parkplatz umplanen will. Bauer Anton hält ihn zunächst für den Vertreter vom Landwirtschaftsamt. Deshalb durfte er in passender Kleidung Landluft schnuppern. Und als auch noch Altlediger Fritz (Ralf Kreft) mit seinem Mofa quer durch die Ostbaarhalle fuhr und den Weg zum Bauernhof auf die Bühne fand, war die Komödie perfekt.

Denn: Die frischgebackene Heilpraktikerin wollte ihre erste Anwendung an dem verpeilten Fritz testen. Bauer Anton erwischte die beiden, was für den Altledigen der unweigerliche Gang in die Güllegrube bedeutete. In den Unterhosen und im Nachthemd der Oma machte Fritz seine ganz eigenen Erfahrungen auf dem Hof – und vor allem im generalüberholten Klo.

Als dann auch noch die aufbrausende und dominante Beamtin vom Landwirtschaftsamt Gisela Schafknecht (Sabine Ittermann) aufkreuzte, gab es kein Halten mehr in der Ostbaarhalle. Die selbsternannte „scharfe Gisela“ ist mit ihrer ganz eignen Art auf Männerfang unterwegs - vor allem als der Alkohol ins Spiel kam. Die Oma ahnt die Gefahr: „Most gibt den schwächsten Bauern Kraft und führt sogar zur Schwangerschaft“ – der Saal lachte erneut.

Ob Berater Tommy (Bastian Lugbauer) das Chaos beseitigen kann, und er sich obendrauf als der passende Liebhaber für Claudia entpuppt, erfuhren die 220 Zuschauer im letzten von drei Akten. Egal wie – am Ende des dreistündigen Schauspiels gab es minutenlangen Applaus für einen unterhaltsamen, kurzweiligen und witzigen Theaterabend des SV Seitingen-Oberflacht.

Wer das Stück verpasst hat oder nochmals erleben will, der hat am Donnerstag, 26. Dezember, in der Ostbaarhalle die Möglichkeit dazu. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für sieben Euro bei Marina Hudimast unter der Nummer 0176/47 13 90 94 oder an der Abendkasse.