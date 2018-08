Die Abkühlung und der Regen, die das Tief Thekla mit sich gebracht hat, ist für den Obst- und Gartenbauverein in Seitingen-Oberflacht ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite wurde der Regen dringend benötigt, auf der anderen Seite fand just an diesem Wochenende das weit über die Grenzen Seitingen-Oberflachts hinaus bekannte Steigfest statt.

Der Samstag lief etwas verhalten, was an dem nassen und kühlen Wetter lag. Aber Vorstand Johann Jungert gab sich dennoch zufrieden, obwohl mehr übrig blieb als gedacht. Der Samstag steht für Wurstsalat in vielen leckeren Variationen, doch wenn es nass und kühl ist, bleiben die Leute halt doch lieber daheim, so Jungert. Umsatz war da, nicht so groß wie im letzten Jahr, aber die, die kamen, konnten es sich ja auch im Zelt gemütlich machen.

Trocken und etwas wärmer zeigte sich der Sonntag, an dem das Steigschnitzel mit selbst zubereiteten Beilagen, Bratwurst oder Hamburger XL auf der Speisekarte steht. Mit den Temperaturen stieg auch der Umsatz und zum Mittag hin gab es kaum noch Sitzgelegenheit, vor allem der Platz auf der „Wunderfitzkanzel“, von wo man einen phantastischen Blick auf den Ort hat, war ständig belegt.

Für den Verein ist das Steigfest eines der Höhepunkte im Vereinsjahr, und durch den Gewinn kann dort an der Steige ein Stück sehr vielfältiger Natur erhalten und gepflegt werden. Für die Mitglieder allerdings bedeutet das Steigfest viel Arbeit. Nicht nur, dass die Beilagen schon im Vorfeld zubereitet werden, weil nichts aus dem Eimer kommt, sondern dass auch das meiste Equipment auf das Vereinsgelände gebracht werden muss. In diesem Jahr kamen zwei kleine Aggregate zum Einsatz, die die Küche und den Festplatz mit Strom versorgten.

Kleinere Probleme gab es bei der Wasserversorgung, die durch Wassertanks sichergestellt wurde, sich aber als nicht ganz ausreichend erwies. Die Toilettenanlage wird normalerweise von einer Quelle gespeist, diese hat aber zum ersten Mal seit 35 Jahren auf Grund der langen Trockenheit nicht genügend oder kein Wasser geliefert, so dass man auch hier auf die Tanks zurückgreifen musste, so dass man gezwungen war, mehrmals Wasser aus dem Ort zu holen. Das, so Jungert, war aber ein Problem was ganz gut bewältigt wurde.

Richtig stolz war man auf die Jugend, die mithalf, wo immer nötig. So kamen an diesem Wochenende rund 50 Helfer zum Einsatz, die dafür sorgten, dass es schnell und reibungslos sowohl in der Küche wie im Service ablief. Allerdings gab es auf Grund der begrenzten Küchenkapazität auch mal etwas längere Wartezeiten, die aber von den Besuchern mit Gesprächen oder Ausblicken überbrückt wurden. Für die Kinder gab es keine Wartezeit, die vergnügten sich im Garten, wo verschiedene Spiele auf sie warteten.