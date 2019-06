Der Landtagsabgeordnete Guido Wolf hat sich beim Antrittsbesuch mit Seitingen-Oberflachts Bürgermeister Jürgen Buhl über aktuelle Entwicklungen in der Gemeinde ausgetauscht. Buhl ist dort seit etwas mehr als einem halben Jahr Bürgermeister.

„Seitingen-Oberflacht hat sich in den vergangenen Jahren ausgezeichnet entwickelt und ich freue mich, dass Jürgen Buhl diese gute Entwicklung als ausgewiesener Verwaltungsfachmann mit neuen Ideen fortsetzt und weiter vorantreibt“, wird der baden-württembergische Minister der Justiz und für Europa in einer Pressemitteilung zitiert.

Der Bürgermeister erläuterte die jüngste erfreuliche Bevölkerungsentwicklung – Seitingen-Oberflacht ist 2018 um 44 Einwohner auf insgesamt rund 2600 Einwohner gewachsen. Dies hat zur Folge, dass sowohl die Grundschule als auch der Kindergarten mit jeweils deutlich über 100 Kindern gut besucht sind.

„Insbesondere die gute Entwicklung im Kindergarten ist für uns als Gemeinde eine Herausforderung. Die Nachfrage nach Kinderbetreuung im Ort ist, anders als dies so mancher Experte vorausgesagt hatte, hoch. Wir bieten im Kindergarten in insgesamt sechs Gruppen sehr flexible Betreuungszeiten an. Für mich als Bürgermeister ist klar, wir müssen jedem Kind aus der Gemeinde einen Platz bieten können“, sagte Buhl. Eine Herausforderung der kommenden Jahre wird die erforderliche Sanierung des Rathauses und des Ortskerns in Seitingen sein. Der Bürgermeister bat Wolf, sich für eine Vereinfachung der Förderung für den Breitband-Ausbau einzusetzen. Die bestehenden Regelungen insbesondere auf Bundesebene machten derzeit eine Förderung für Gemeinden in der Größe und Lage wie Seitingen-Oberflacht kaum möglich.

Wolf und Buhl schauten auch bei der Kämmerin und Bürgermeisterstellvertreterin Margarete Lehmann vorbei. Sie ist seit fast 42 Jahren für die Finanzverwaltung der Gemeinde zuständig und wird in diesem Jahr in den Ruhestand gehen.