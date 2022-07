Rekordteilnehmerzahl bei der Männer-Motorrad-Wallfahrt 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Start der mittlerweile 9. Männer-Motorrad-Wallfahrt durfte Alexander Krause 31 Männer mit ihren Maschinen auf dem Kirchberg in Seitingen-Oberflacht begrüßen. Nach einer Einstimmung in der Kirche zum diesjährigen Thema „Freundschaft er-fahren“ ging es Richtung Frankreich. Die Touren wurden immer wieder durch Impulse von den beiden Pastoralreferenten Carsten Heimpel und Alexander Krause unterbrochen. So etwa an der St. Moritzkirche in der Schweiz oder auf dem Odilienberg im Elsaß. Durchgehendes Motiv der Veranstaltung war das gemeinsame Singen des Liedes „Ein Freund, ein guter Freund!“.