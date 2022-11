Ein leuchtender Regenbogen hat sich unserer Leserin Ninja Willlmann am Donnerstagmorgen präsentiert – und der war so „wundervoll“, fand sie, dass sie ihn mit anderen Lesern teilen wollte. Offenbar war die Kombination aus Nieselregen und Sonnenaufgang so ergiebig, dass hinter dem einen noch ein zweiter Regenbogen zu sehen ist. Solche Doppelregenbogen entstehen, wenn sich das Licht im Regentropfen zwei Mal spiegelt.