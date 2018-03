Die Jäger-und Fischergemeinschaft Seitingen-Oberflacht hat bei der Jahreshauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr zurückgeschaut und das Programm für das neue Jahr bekannt gegeben.

Für dieses Jahr geplant ist ein Ausflug nach Dornbirn in das Donaudelta und dessen Naturschutzgebiet, der Forellenverkauf am 29. März, das Bachfest am 11. und 12. August, eine Bachputzete am 28. April wieder in Kooperation mit der Grundschule. Ein schriftlicher Antrag, dass die 15 Pflichtstunden ab dem 65. Lebensjahr wegfallen, wurde von den Mitgliedern mehrheitlich abgelehnt.

Bei den anschließenden Wahlen gab es keine Veränderung im Vorstand. Weiter zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt wurden Ralf Bäslack als Vorsitztender, Juliane Schipulle als Schriftführerin, die Beisitzer Marion Möller und Fred Kuppka sowie Kassenprüfer Torsten Bühler. Der Verein zählt 70 Mitglieder, davon 21 Aktive und sechs Jugendliche. Positiv im vergangenen Jahr waren unter anderem der Forellenverkauf am Karfreitag, an dem 400 Forellen an den Mann gebracht wurden, das Bachfest, die Schrottsammlung, bei der mehr als 21 Tonnen Schrott zusammen kamen, und eine Bachputzete in Kooperation mit der Grundschule, an der 25 Kinder teilnahmen.

Vorsitzender Ralf Bäslack dankte den Helfern für die vielen Aktionen, die teilweise nicht ganz ohne waren und auch mal an den Kräften zehrten. Schriftführerin Juliane Schipulle ließ sich durch Ehemann Michael vertreten, der das Jahrbuch vorstellte, in dem alle Aktionen in Bild und Text festgehalten wurden.

Kassenwart Willi Zerulli vermeldete ein gutes Plus bei den Finanzen. Kassenprüfer Torsten Bühler, der zusammen mit Christian Hudimast die Kasse prüfte, meinte aber, es sei an der Zeit, Gelder auch mal für Jugend- und Familienprojekte einzusetzen.

Der Verein investierte kräftig. Angeschafft wurden ein stabiler und ordentlicher Traktorrasenmäher, ein stabiler Freischneider, eine Zelterweiterung und ein Transportbehälter für Fische mit Sauerstoffzufuhr.