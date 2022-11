Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf der Hohnerstraße

Zu einer Unfallflucht ist es am Montagabend, zwischen 17.45 Uhr und 18 Uhr, auf der Hohnerstraße gekommen. Ein Unbekannter fuhr gegen den auf Höhe der Hausnummer 4 am Fahrbahnrand geparkten grauen Opel Astra und beschädigte diesen dabei nicht unerheblich im Bereich der Fahrzeugfront. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern, setzte der unbekannte Autofahrer seine Fahrt fort, berichtet die Polizei.

Unfallzeugen, oder Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461/9410, zu melden.