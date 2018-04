Für Freunde der klassischen Musik hat es in der katholischen Kirche in Seitingen-Oberflacht ein absolut seltenes Ostergeschenk gegeben. Ein Instrumentalensemble und Solisten der staatlichen Hochschule für Musik sowie der katholische Kirchenchor Seitingen-Oberflacht präsentierten das Osteroratorium von Johann Sebastian Bach unter der Leitung von Fynn Liess und Markus Schmid.

Seit November wurde an dem Stück gearbeitet, zuerst einzeln, der Kirchenchor unter Leitung von Markus Schmid nahm sich der gesanglichen Parts an, und die Instrumentalisten und gesanglichen Solisten unter der Leitung von Fynn Liess das Musikalische. Erst wenige Wochen vor dem Auftritt wurden die beiden Teile zusammengeführt.

Das Osteroratorium beschreibt die Auferstehung Jesu Christ nach der Kreuzigung und ist in drei Elemente aufgeteilt, die wiederum aus verschiedenen Sätzen bestehen. Die Musiker präsentierten das Stück Pièce d’Orgue BWV 572. Dieses Werk zählt zu den bekanntesten Orgelliteraturen Bachs, besteht aus drei stark kontrastierenden, aber eng aufeinander bezogenen Teilen und wird als originellste und schöpferischste Schöpfung des Meisters beschrieben. Markus Schmid spielte es auf der Kirchenorgel. Es folgte eine Sonate, bestehend aus vier Sätzen, in C-Dur BWV 1033 für Flöte und Basso continuo, mit Amelie Schirmer auf ihrer Querflöte und Markus Schmid an der Kirchenorgel.

Der dritte Teil war das Osteroratorium BWV 249, das aus elf Sätzen besteht, wurde vom Kirchenchor, der aus 25 Laien besteht, sechs professionellen Solisten und 13 professionellen Instrumentalisten aufgeführt. Das über eine Stunde dauernde Werk kam bei den Besuchern gut an, und es gab langen Beifall.