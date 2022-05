Narrenverein ehrt Gründungsmitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 13. Mai fand die Mitgliederversammlung des Narrenvereins Seitingen- Oberflacht im Gasthaus Adler in Oberflacht statt. Der erste Vorsitzende Achim Mink eröffnete die Versammlung und begrüßte die Anwesenden Mitglieder sowie den Stellvertreter des Bürgermeisters Herrn Otto Ilg und das Ehrenmitglied Herrn Otto Kammerlander. Zunächst wurde den im letzten Vereinsjahr verstorbenen Mitglieder gedacht. Im Anschluss daran erstattete Achim Mink seinen Situationsbericht, in dem er auf die sich durch Corona bedingten Einschränkungen und die stetigen Veränderungen der Coronabestimmungen, die bei der Planung der Fasnet 2022 beachtet werden mussten, einging. Er erwähnte unter anderem die Ortsdekoration, welche durch die aufgestellten „Pandemie-Puppen“ zu einem medialen Ereignis in der Doppelgemeinde wurden. Diese Aktion werde man auch im Jahr 2023 fortführen und erweitern. Im Schriftführerbericht ließ Elke Mink das vergangene Jahr Revue passieren. Patricia Dufner trug den Kassenbericht vor. Otto Ilg überbrachte die Grüße der Gemeindeverwaltung. Die Entlastung der Vorstandschaft wurde einstimmig erteilt. Bei den folgenden Wahlen wurden der 2. Vorsitzende Hans-Peter Menger, die Schriftführerin Elke Mink, der Häswart Geister/Raben Achim Mink (kommissarisch) sowie der Beirat Alexander Weidele in ihren Ämtern bestätigt. Petra Schaaf welche das Amt der Beirätin seit dem 15.04.1994 inne hatte, ist aus der Vorstandschaft ausgeschieden.

Seit der Gründung des Narrenvereins sind nunmehr 40 Jahre vergangen und so war es der aktuellen Vereinsführung eine besondere Ehre, die anwesenden Gründungsmitglieder zu Ehren und diese zu Ehrenmitgliedern zu ernennen. Diese Ehrung konnten Constantin Braun, Ingo Güttler, Bernhild Kleinhans, Heiko Lehmann, Anja Leinberger, Armin Reiser, Beate Schaaf-Specker, Josef Seifried, Isolde Sigrist, Robert Sigrist, Jasmin Vosseler und Harry Wittig persönlich entgegennehmen. Für 30 Jahre Vereinszugehörigkeit konnten Thomas Endres und Manuela Kahler, für 20 Jahre Erika Grikszus und Tanja Mink geehrt werden.

Achim Mink dankte den Anwesenden für das entgegengebrachte Vertrauen und schloss die Sitzung, nicht jedoch bevor er auf eine kommende Informationsveranstaltung hinwies, in der über den Stand der Planung 2023 sowie die Auswirkung der gestiegenen Spritpreise im Hinblick auf die Buskosten informiert wird.