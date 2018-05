Der Narrenball in Seitingen-Oberflacht ist für den örtlichen Narrenverein einer der Höhepunkte in der Ortsfastnacht. Obernarr Achim Mink begrüßte Bürgermeister Bernhard Flad in Reimform und sprach ihn auf diverse Missstände im Ort an. Das Oberhaupt wurde auf den Schulneubau, der nicht so richtig vorankommt, das Gemeindezentrum mit seinem kuriosen Fahrstuhl, Steckdosen und Zugang, diversen Straßenbeleuchtungen und Rohrbrüchen hingewiesen.

Nach dem Begrüßungsprolog gab es Wissenswertes über die Figuren des Narrenvereines in einer Häsvorstellung. Allen voran schreitet immer der Fahrende Schüler, gefolgt von den Oberflachter Schnecken, den Seitinger Hansele, was die älteste Figur im Brauchtum ist, die Raben, die den Schatz vom Hohen Karpfen bewachen und die Geister vom Hohen Karpfen.

1633, erzählt die Sage, herrschten Raubritter auf dem Hohen Karpfen und die machten ihren Namen alle Ehre. Sie traktierten die Bevölkerung von Seitingen und Oberflacht auf das Schlimmste. 1634 wurden diese Ritter selbst Opfer eines Überfalles und die Burg zerstört. Seit dieser Zeit ziehen nun die Geister mit ihren Karpatschen durchs Ort – vor allem um die Fastnachtszeit.

Büttenredner Thomas Endres widmete seine Rede dem Trendsport Nordic Walking und dessen Auswirkungen auf Mensch und Natur. Für Bürgermeister Flad waren die schweigenden Männer, Achim Mink und seine Söhne, ein Herausforderung und Mutprobe. Ob die Tacker geladen waren, mit denen man die Luftballons wie einst Wilhelm Tell den Apfel, vom Kopf des Bürgermeisters schoss, bleibt ein Geheimnis.

Endres ging dann das Thema Einkaufen an, um festzustellen, dass es für Männer ein Horrortrip ist, einen Einkaufsmarkt zu besuchen. Der Narrenrat zeigte in einem weiteren Programmpunkt, wie er funktioniert. Wenn alle Zahnräder ineinandergreifen, kann sogar eine Show mit viel Bewegung und aufeinander abgestimmte Tätigkeiten entstehen. Irmi und Alfons sind die neuen DSDS-Stars im Ort und wurden für ihre Liedvorträge mit Blumen und Stofftieren belohnt. Nebenbei wurde auch noch die neue Hymne der Gemeinde vorgestellt, die bei allen sehr gut ankam.