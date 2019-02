Einmal in Australien leben, dort arbeiten, aber auch seine Freiheit nach der Schule genießen: Diesen Traum haben sich Katrin Bacher aus Seitingen-Oberflacht und Julie Münster aus Wurmlingen nach ihrem Abitur erfüllt. Die beiden flogen vergangenes Jahr als Au-Pair ins Ausland und lernten dort gastfreundliche Menschen, ein anderes Bildungssystem und einen etwas anderen Lebensstil kennen.

Für die 19-jährige Katrin Bacher stand es nach dem Kanada-Schüleraustausch vor vier Jahren außer Frage, nach der Schule ins Ausland zu gehen. Schon immer wollte sie Silvester in Sydney verbringen. „Also war für mich klar, dass ich nach Australien gehe“, schreibt die junge Frau unserer Zeitung. Ende Juli 2018 ging es los.

Die ersten sechs Monate verbrachte sie als Au-Pair bei einer Familie mit zwei Kindern im Alter von drei und sechs Jahren in Sydney. Ihre Gastfamilie – die Mutter stammt aus Deutschland, der Vater aus Kanada – „hat mich super lieb aufgenommen und war immer für einen da“, berichtet sie. „Ich musste die Kids morgens fertig machen, Lunchboxen richten, Frühstück machen, aufräumen, Wäsche waschen und das ältere Kind in die Schule bringen“, gibt sie einen Überblick über ihre Aufgaben. Abends holte sie die Kinder wieder ab und bereitete das Abendessen vor. Einmal pro Woche kümmerte sie sich den ganzen Tag um das jüngere Kind, ging in den Zoo oder auf Spielplätze. Die Wochenenden gehörten dann ihr.

Zuerst Sydney, dann Brisbane

Die 18-jährige Julie Münster ist seit Anfang September in Australien. Die ersten vier Monate verbrachte sie als Au-Pair bei einer Gastfamilie in Sydney, nun ist sie für weitere vier Monate in Brisbane. „Geplant war eigentlich, dass ich die ganze Zeit bis Juni bei meiner ersten Gastfamilie bleibe, allerdings brauchte diese ab einer gewissen Zeit kein Au-Pair mehr“, erklärt sie den Umzug. Genauso wie Katrin Bacher kümmert sie sich um die Kinder und hilft im Haushalt, dafür hat sie aber eine 40 Stunden-Woche und babysittet ab und an am Wochenende.

„Meine Gastfamilie sind Australier und meine Gastkinder sind eineinhalb, fünf und sieben Jahre alt. Ich kümmere mich drei volle Tage um mein jüngstes Gastkind und die anderen zwei Tage halbtags, wenn meine Gastmutter bei der Arbeit ist“, schreibt sie unserer Zeitung. „Ich kann sagen, dass ich mit beiden Familien wirklich Glück habe, da sie super nett und gastfreundlich sind und ich mich vor allem jetzt bei meiner neuen Gastfamilie besonders integriert fühle. Das war mir sehr wichtig.“

Für Julie Münster kam nur ein englischsprachiges Land infrage. „Australien oder Neuseeland fand ich nicht nur wegen des Sommers, den wir haben, am attraktivsten“, meint sie. Als Fan der Serie Dance Academy, eine australische Jugend-Fernsehserie, habe sie sich über die Zusage in Sydney gefreut. Brisbane gefalle ihr aber auch gut. „Durch die Nähe zum Äquator ist der Sommer noch länger“, freut sie sich. So oft es geht, verbringen die Jugendlichen ihre Freizeit zusammen. „Julie und ich versuchten, uns so gut wie jedes Wochenende zu sehen, da dies unter der Woche nicht möglich war, weil wir über eine Stunde entfernt voneinander wohnten“, schreibt Katrin Bacher.

Beide sind angetan von den gastfreundlichen Menschen. „Sie wirken auf mich etwas offener“, hat Julie Münster beobachtet. Unterschiede zwischen Deutschland und Australien gibt es Katrin Bachers Meinung nach einige. „Es gibt kein richtiges Brot wie bei uns und wenn, dann ist es sehr teuer. Die meisten essen Toastbrot. Zudem tragen die Schüler Schuluniformen und der Unterricht geht jeden Tag von 9 bis 15 Uhr. Die Bevölkerungsdichte ist natürlich deutlich geringer als in Deutschland.“ Und der Häuserstil sei anders, ergänzt Julie Münster.

In der Weihnachtszeit die Kälte vermisst

Ein bisschen Heimweh haben die beiden schon. „Was ich vermisse, ist das deutsche Essen. Vor allem das von Mama und Oma“, schreibt Katrin Bacher. Aber auch die Freunde, mit denen sie über soziale Medien Kontakt hält. Julie Münster geht es ähnlich: „Was ich hier wirklich etwas vermisse ist die deutsche Bäckerei, die viel vielfältiger ist. Um die Weihnachtszeit herum habe ich – man mag es nicht glauben – auch ein bisschen die Kälte vermisst.“ Dank WhatsApp und Skype fühle sie sich gar nicht soweit weg von Zuhause.

Während Katrin Bacher derzeit mit zwei Freundinnen entlang der Ostküste von Sydney nach Cairns reist und noch weitere Ausflugsziele vor ihrer Rückreise Mitte oder Ende April besichtigen will, arbeitet Julie Münster weiter als Au-Pair. Ab Mai oder Juni will sie mit einer Freundin für sechs Wochen die Ostküste bereisen und eine Tour am Berg Uluru unternehmen.

„Wenn ich wieder in Deutschland bin, werde ich mich erst einmal mit allen Leuten treffen, die ich dann seit fast einem Jahr nicht gesehen habe. Ich bemühe mich gerade um mögliche Studiengänge“, sind Julie Münsters Pläne. Katrin Bacher will nach der Reise arbeiten gehen und Geld verdienen. „Aber natürlich auch alle meine Freunde wieder sehen und viel mit ihnen unternehmen, schließlich habe ich sie um die neun Monate dann nicht gesehen.“

Beide sind sich einig: Die Erfahrungen als Au-Pair im Ausland können sie anderen Interessierten nur empfehlen.