Die Musikkapelle Seitingen-Oberflacht hat bei der Jahreshauptversammlung das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren lassen: Wichtigster Punkt ist dabei die Einstellung des neuen Dirigenten Peter Klein gewesen, der zum Februar 2017 die Leitung der Kapelle übernommen hat. „Ein Glücksfall für uns“, erklärt der Vorsitzende Alfred Schultze.

Hervorzuheben ist die aktive Jugendarbeit der Musikkapelle und deren Jugendleiter Norbert Zepf, die in Kooperation mit der Grundschule und deren Schulleiter Armin Reiser sowie der Musikschule „Hast du Töne“ zum Gewinn von neuen jungen Musikern führte. So werden in der dritten und vierten Klasse verschiedene Instrumente vorgestellt, und es gibt zusätzlich einen Schnuppernachmittag im Proberaum.

„Wir haben im Moment sechs Zöglinge sowie sieben Jungmusikanten, die in dem gemeinsamen Jugendorchester Rietheim-Weilheim Wurmlingen Seitingen-Oberflacht mitspielen“, bemerkte Zepf. Im Herbst wird es an dem Musical „Matts der Regenbogenritter“ in Wurmlingen mitwirken.

Dirigent Peter Klein, „der mit der Auswahl seiner Stücke immer die richtige musikalische Mischung gefunden hat“, so Vorsitzender Alfred Schultze, bedankte sich bei seinen Musikern für deren gute Mitarbeit.

Einziger zu beanstandender Punkt war an diesem Abend die Vereinsbezuschussung durch die Gemeinde und den Gemeinderat. Diese beträgt 155 Euro pro Jahr.

Vereinsbezuschussung überdenken

Schultze wandte sich an Bürgermeister Bernhard Flad mit der Bitte, dies noch einmal zu überdenken. Dankbar zeigte sich die Musikkapelle über die Beteiligung an den Unkosten des Dorffestes und auch für die Überlassung des Proberaumes seitens der Gemeinde. „Ich gebe zu, dass die Bezuschussung mit 155 Euro, die übrigens für alle Ortsvereine gilt, nicht mehr zeitgemäß ist, auch wenn wir noch zahlreiche andere Leistungen erbringen“, bestätigte Flad. „Wir werden das noch vor den Sommerferien im Gemeinderat besprechen.“

Er wies abschließend auf die Beeinträchtigungen hin, die mit dem Anbau an die Ostbaarhalle auf die Musiker zukommen: So wird es in dieser Zeit keinen direkten Zugang zum Proberaum mehr geben. Außerdem wird die Fläche für das Dorffest durch den aufgestellten Bauzaun kleiner. Pluspunkt sei aber, dass durch die Baumaßnahme eine von außen zugängliche neue WC-Anlage entstehe, die dann auch für das Dorffest genutzt werden könne.

Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung einigten sich die Musiker auf Vorschlag des Vorstandes darauf, dass die vorliegende Satzung auch dahingehend überarbeitet wird, dass künftig nicht mehr alle Ämter jährlich gemeinsam neu gewählt werden, sondern die einzelnen Ämter im zwei-Jahresrhythmus versetzt zur Wahl stehen.