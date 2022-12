Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Bedingungen der letzten Jahre sind nicht gerade ideal gewesen. Starke Einschränkung während der Probe und so gut wie keine Auftritte. Während den letzten Jahren häuften sich in den Vereinen nicht nur Probleme, sondern auch Ehrungen und Auszeichnungen. Besondere Auszeichnungen gab es bei der Musikkapelle Seitingen-Oberflacht, die von Norbert Zepf für die Musikkapelle und Kreisvorsitzenden Ottmar Warmbrunn für den Verband vorgenommen wurden.

Geehrt wurden unter anderem für ihre langjährige aktive Zugehörigkeit und ehrenamtliches Engagement Svenja Spitznagel, Frank Brand, Bruno Holzki, Volker Merz und Daniel Luderer. Eine besondere Ehrung erfuhr Alfred Schulze für 35 Jahre Ehrenamt, davon 20 Jahre zweiter Vorstand und nunmehr 15 Jahre erster Vorstand. Noch eine besondere Ehrung ging an Hans Weckerle, der seit 60 Jahren aktiv in der Musik ist, davon 20 Jahre im Ausschuss war, 12 Jahre das Amt des Schriftführers inne hatte. An diesem Abend zeigt sich aber auch, dass Musik machen nicht am Aussterben ist.

Mit Marcel Kessler traf sich Hans Weckerle und es ergab sich ein Treffen der jüngsten Musiker mit einem der ältesten und erfahrensten Musiker in der Musikkapelle. Während sich eine Vielzahl der Musiker sich daran machten, die Bühne zu verlassen, bereiteten sich einige Jugendliche auf ihr Debüt vor. Das Jugendorchester, das wegen Krankheit nicht spielen konnte, aber einige Jugendliche dennoch da waren, durften auf die Bühne und zusammen mit Musikern aus dem Orchester zeigten sie, was man unter schwierigsten Bedingungen gelernt hat und spielte bekannte Weihnachtslieder.

Die nächste Generation mit Janik Marienfeld, Johanna Betzler, Franziska Laufer, Mara Bisser und Juia Kessler stehen in Startlöchern. Sie können aus einem großen Erfahrungsschatz der Musiker schöpfen und bilden die Grundlage einer erfolgreichen Musikkapelle. Während des Konzertes, was auch von der Musikkapelle Kolbingen mitgestaltet wurde, gab es zwei Stücke der Musikkapelle Seitingen-Oberflacht, wo junge Erwachsene wie Paula Huber zusammen mit Daniela Bilger, beide mit einer Querflöte und Felix Zepf mit einem Horn, Solos spielten. Auch für Peter Klein, der die Musikkapelle Seitingen-Oberflacht leitet, und Silvia Hermerschmidt, Leiterin des Jugendorchesters, zeigt sich, dass Interesse an so einer Art Musik vorhanden ist und auch gefördert wird.