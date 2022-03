Musikkapelle freut sich auf neue Auftritte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich konnte am 11. März nach langer Pause wieder eine gemeinschaftliche Jahreshauptversammlung der Musikkapelle Seitingen-Oberflacht als Präsenzveranstaltung in der Ostbaarhalle stattfinden. „Wir schauen positiv in die Zukunft und wollen den Probenbetrieb schnellstmöglich wieder ins Laufen bringen“, betont Alfred Schultze, der Vorsitzende der Musikkapelle. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren habe man immer wieder lange Probenunterbrechungen gehabt und dann jeweils bei Null anfangen müssen. „Wir konnten dennoch unsere Musiker bei der Stange halten, es hat niemand aufgehört“, so Schultze. Immerhin kann die Musikkapelle ein breites Altersspektrum aufweisen: Von siebzehn bis über siebzig Jahren sind verschiedene Generationen mit Elan beim Musizieren und auch an diesem Abend bei der Sitzung dabei.

„Das ist sehr vorbildlich und sollte allen Mut machen“, lobt Guido Wolf, der als Präsident des Landesverbandes der Blasmusikkapellen als Ehrengast anwesend ist und sich am Ende der Versammlung noch den interessierten Fragen der Musiker stellte.

Als Vertreter der Gemeinde vertritt Timo Marter den stellvertretenden Bürgermeister Otto Ilg. Als Gast war auch Silke Schnell vom Kreisverband Rottweil/Tuttlingen geladen. „Wir sind als Kreisverband mit 102 Kapellen der drittgrößte Verband in Baden-Württemberg“, leitet sie ihre Rede ein. Sie ehrt an diesem Abend vier Mitglieder der Musikkapelle für ihre besonderen Leistungen mit Urkunde und Ehrennadel.

Norbert Zepf, der Tenorhorn spielt, wird für seine vierzigjährige aktive Mitgliedschaft geehrt. Er hat neben seiner Musik über viele Jahre als Kassenprüfer für die Kapelle fungiert und war über acht Jahre Jugendleiter. Der Posaunist Manuel Bisser wird für seine dreißigjährige Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Markus Hermann, Flügelhornspieler, bringt es auf eine stolze vierzigjährige Mitgliedschaft und Fabian Brunner wird zum Ehrenmitglied ernannt. Seit fünfundzwanzig Jahren ist er nicht nur als Musiker aktiv dabei, sondern hat auch über lange Zeit die Aufgabe als Schriftführer wahrgenommen.

Mit einem Zitat von Carl Valentin beschließt Silke Schnell die Ehrungen: „Musik ist schön – macht aber viel Arbeit!“