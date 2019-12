Leo Luca Dufner und Felix Zepf bekamen für zehn Jahre aktive Tätigkeit die Ehrennadel in Bronze des BVBW. Norbert Zepf wurde für zehn Jahre ehrenamtliche Tätigkeit die Fördermedaille in Bronze verliehen. Dirigent Peter Klein für 30-jährige Tätigkeit mit der Dirigentennadel in Gold mit Diamant geehrt. Vorsitzender Alfred Schulze wurde für 50-jährige Tätigkeit mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief geehrt. Ehrenvorsitzender Waldemar Merz wurde für 60 Jahre aktive Tätigkeit die Ehrennadel in Gold mit Diamant und dem Ehrenbrief geehrt. (jeg)