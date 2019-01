Ein besonderes Wetterphänomen ist in der Nacht von Freitag auf Samstag am Himmel zu sehen gewesen. Um den Mond hat sich ein Lichtring gebildet. Mond-Halo nennt sich das Wetterphänomen, das unser Mitarbeiter Jens Geschke mit der Kamera festgehalten hat. Halo stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Lichteffekt. Dieser „entsteht durch Brechung und Reflektion des Lichts an Eiskristallen von Cirrenwolken (Anm. d. Red. reine Eiswolke), welche sich meist in 8000 bis 10.000 Meter Höhe befinden“, erklärt Tuttlingens Wetterexperte Jürgen Hieber und: „Dabei ist ein klar abgegrenzter Lichtring um die Sonne oder den Mond zusehen. Die Fläche zwischen Himmelskörper und Ring erscheint dabei fast leer. Allerdings ist das menschliche Auge bei geringer Lichtintensität kaum in der Lage, Farben wahrzunehmen, weshalb ein Mond-Halo im Gegensatz zu einem Sonnen-Halo weiß erscheint.“ Hiebers Erfahrung nach ist dieses Wetterphänomen selten. Für Meteorologen bedeutet dieses Phänomen das sich das Wetter ändert und umschlägt. Unten auf dem Bild ist die Gemeinde Seitingen-Oberflacht zu sehen. Im Gegensatz zum Mond-Halo war der Blutmond am Montagmorgen in unserer Region nicht zu sehen. Der Himmel sei zu bedeckt gewesen, sagt Hieber.