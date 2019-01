Auch für die Narren aus Seitingen-Oberflacht beginnt mit dem Häsabstauben die aktive Zeit. Mit dem Narrenmarsch begann die Zeremonie, bei der Vorstand Achim Mink über 40 Aktive begrüßen konnte.

Das Häsabstauben ist eine Tradition: Die Narren zeigen, dass ihr Häs sauber und staubfrei und damit bereit für die kommende Fastnacht ist. Als vorzuführendes Objekt diente in diesem Jahr das Häs des Raben, der eine Symbolfigur in Seitingen-Oberflacht ist. Abgestaubt wurde die Federpracht von Heiko Lehmann und Hans-Peter Menger.

Eine weitere Figur in der Fastnacht ist der Fahrende Schüler, unter dessen Maske in diesem Jahr Petra Schaaf sein wird. Dass so eine Fastnacht nicht nur aus Feiern und Auftritten besteht, dürfte hinlänglich bekannt sein, und so wurden auch die Helferdienste bekannt gegeben. Einen kleinen Vorgeschmack auf die Themen der Büttenreden brachte Thomas Endres mit einem närrischen Beitrag und dieser hatte neben dem Abwassernetz auch die vielen großen Baustellen wie Schule und Ostbaarhalle im Visier.

Termine 2019

Als letzter Programmpunkt standen die Termine im Raum. Neben den eigenen Fastnachtsveranstaltungen steht in diesem Jahr der Focus auf dem Ringtreffen in Aixheim mit gleich drei Terminen. Aber auch beim Brauchtumsabend der Lombergtrolls in Gunningen und beim Umzug in Königsheim wird der NVSO präsent sein.

Nach dem offiziellen Häsabstauben machte sich eine Abordnung des Narrenrats auf den Weg, um willkürlich ausgesuchte Hästräger daheim aufzusuchen um das abgestaubte Häs, das ab jetzt im Flur hängen sollte, zu kontrollieren. Allerdings unterliegt diese Kontrolle einer strengen Zeremonie, die auch etwas länger dauern kann, wobei die Kontrolle des Häs selber recht schnell vonstatten geht.