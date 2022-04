Missbrauchsskandal und Vertrauensverlust: Was der katholischen Kirche nun helfen könnte

Kommission sexueller Missbrauch

Seit 2002 gibt es in der Diözese Rottenburg-Stuttgart die Kommission sexueller Missbrauch (KsM). Seit 2014 wird sie von Monika Stolz, frühere Arbeits- und Sozialministerin Baden-Württembergs und Kinderschutzbeauftragte des Landes, geleitet. An diese Institution können sich Opfer wenden. Zahlen, wie viele das in einem bestimmten Dekanat oder einer bestimmten Region tun, gibt die Kommission nicht heraus. „Damit schützen wir die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen“, schreibt Pressesprecherin Eva Wiedemann auf Nachfrage. Denn würde man Täter oder Betroffene einzelnen Dekanaten zuordnen, bestünde die Gefahr, diese zu outen, was nicht in deren Interesse sei. Für die gesamte Diözese Rottenburg-Stuttgart sind für den Zeitraum von 1947 bis 2021 bisher 168 Beschuldigte (Kleriker und Laien) belegt. 167 Anträge auf Anerkennung des Leids wurden seit Beginn des Antragsverfahrens im Jahr 2011 gestellt (Stand 16. Februar 2022). Die Höhe der geleisteten Anerkennungszahlungen beträgt insgesamt rund 1,03 Millionen Euro. Die Höhe der zusätzlich durch die Diözese übernommenen Therapiekosten beläuft sich auf rund 180 000 Euro (Stand 25. Januar 2022). (ajs)