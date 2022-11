Mehr Platz in der Produktion: Firma Klaus Wenkert wächst mit dem wirtschaftlichem Erfolg

Die Firma arbeitet erfolgreich: Nun passt Medizintechnikhersteller Klaus Wenkert aus Seitingen-Oberflacht auch die räumliche Situation dem wirtschaftlichen Wachstum an. Bei einem Erweiterungsbau, der die Produktionsfläche verdoppelt, wurde nun Richtfest gefeiert. Geschäftsführer Boban Ivanovic meinte, ein weiterer Anbau könne in Zukunft nötig werden.

Die Zeit der Corona-Pandemie hat der Spezialist für Endoskopieprodukte bestens überstanden. Im zweiten Jahr in Folge machte die Firma Klaus Wenkert, die vor 25 Jahren gegründet wurde und seit sieben Jahren eine Tochtergesellschaft von Henke-Sass, Wolf ist, ein sattes Plus. Für das Geschäftsjahr, das im September beendet worden ist, bilanzierte Ivanovic ein Wachstum von mehr als zehn Prozent. „Das ist schon sehr gut“, war er zufrieden.

Mitarbeiter bald wieder vereint

Nur räumlich passte die Situation nicht zum Erfolg. Zeitweise mussten die Mitarbeiter der Elektrodenfertigung in Tuttlingen untergebracht werden. „Wir haben aber immer zugesagt, dass wir sie zurück nach Seitingen-Oberflacht holen“, sagt Ivanovic. Spätestens im Januar soll es soweit sein, dann soll der rund eine Million Euro teure Erweiterungsbau fertig sein.

Ein Anbau, der beinahe in Rekordzeit hochgezogen worden ist. Erst im Sommer war die Bodenplatte gegossen worden. Vielleicht war die Eile auch nötig. Denn auf den Baubeginn hatte die Firma Klaus Wenkert länger warten müssen. Eigentlich, so Ivanovic, habe man schon vor drei Jahren bauen wollen. „Wir hatten die Baufreigabe. Alles war geklärt.“ Doch dann stoppte die Corona-Pandemie das Vorhaben zunächst.

Neuer Bau hilft, Energie zu sparen

In dem neuen Bau, der wie das Haupthaus in Holzständerbauweise errichtet worden ist, wird vor allem die Produktion angesiedelt. Platz für mindestens zehn neue Mitarbeiter, die Klaus Wenkert dringend sucht, wäre noch vorhanden. Damit die Abläufe in der Fertigung reibungslos verlaufen, werden bei den bisher separat bestehenden Wänden von Haupthaus und Erweiterungsbau Durchgänge geschaffen. „Die Wände lassen wir erst einmal stehen“, sagt Ivanovic. Man könne den Übergang der Räume aber auch noch komfortabler gestalten. Man habe sich erneut für die Bauweise entschieden, weil es auch energetisch sinnvoll sei – „Wir haben niedrige Energiekosten“, so Ivanovic – und weil sich das Gebäude so schneller aufstellen ließ.

Jürgen Buhl, Bürgermeister von Seitingen-Oberflacht, ist froh, dass die Erweiterung nun realisiert worden ist. Das sei auch ein Bekenntnis zum Standort, der aufgrund der Lage nicht über große Flächen zur Ansiedelung von Gewerbe verfüge. „Wir sind eher eine Wohngemeinde, aber mit 500 Arbeitsplätzen“, sagt Buhl, dessen Gemeinde bei den Steuereinnahmen im Kreisranking eher im Mittelfeld zu finden ist. Weitere Flächen im Gewerbegebiet sollen aber bald erschlossen sein. „Die Lage in Seitingen-Oberflacht ist dennoch gut. Die Firma Klaus Wenkert inves-tiert ja nicht, wenn sie keine Zukunft bei uns sehen würde“, so Buhl.

Die „verlängerte Werkbank“ wird wieder ein Stück größer

Und die Aussichten für den Medizintechnikhersteller sind gut. Erst am Morgen des Richtfestes sei ein großer Auftrag für das neue Jahr eingegangen, meint Ivanovic. „Wir haben gut zu tun und müssen das alles produziert bekommen“, erklärt er, dessen Firma als Zulieferer für andere Firmen in erster Linie eine „verlängerte Werkbank“ sei. Diese ist nun ein ganzes Stück länger geworden. Und: „Wir können noch einmal erweitern.“

An der Stelle, wo in Containern Büros, Besprechungsräume und das Lager untergebracht sind, könne noch mal ein Gebäude entstehen. „Vielleicht kommt das ja schon bald“, meinte Ivanovic.