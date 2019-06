Rhönrad ist eine Sportart, die am Rande angesiedelt ist, bei den Zuschauern jedoch viel Aufmerksamkeit hervorruft. Hier in der Gegend sind die TG Seitingen-Oberflacht und der FSV Schwenningen jedoch führend. So fand jetzt der Schwaben-Cup in der Deutenberghalle in Schwenningen statt.

Durch Änderungen in der Ausrichtung wurde aus den Württembergischen Meisterschaften der Schwaben-Cup wo der SV Edelfingen, der TSV Haubersbronn, der TSV Schwaigern, die Sportvereinigung Feuerbach,die TG Seitingen-Oberflacht, der FSV Schwenningen, die Sportvereinigung Warmbronn, der Heidenheimer Sportbund, der VFL Pfullingen, der MTV Stuttgart, die TSG Münsingen und der TSV Kuchen dazu gehören und an diesem Schwaben-Cup mit mehr als 100 Teilnehmer antraten. Geturnt wurden in zehn Verschiedenen Altersklassen. Die jüngsten waren acht Jahre alt, die Ältesten 40Plus in den Kategorien Gerade, Kür, Sprung und Spirale auf drei Bahnen.

Von den 109 Teilnehmern sind es in dieser Sportart gerade mal sechs männliche Turner, verteilt in verschiedenen Jahrgängen.

Auf Platz vier kamen in der AK neun bis zehn sJahren Weiblich Iulia Sandu und in der AK 15-16 Jahren Luisa Priebe von der TGSO. In der AK 19-24 Jahren kam Viola Distel von der TGSO auf Platz neun. Marcel Keßler, einziger männliche Turner der TGSO, schaffte es auf das Podest als zweiter in der Altersklasse 13 bis 14 Jahren.