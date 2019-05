Idyllisch liegt der Mühlbachweiher zwischen Talheim und dem Ortsteil Oberflacht in einem kleinen Tal und wird vom Mühlbach gespeist. Vor zehn Jahren entschlossen sich Mitglieder der Fischer- und Jägergemeinschaft, dort einen Weiher anzulegen.

Es begann ein Behördenmarathon, unterstützt von der Gemeinde und vom ehemaligen Bürgermeister Bernhard Flad, einen Ort der Ruhe zu erschaffen. Mit 60 Meter Länge, 30 Meter Breite und einer Tiefe von bis zu 1,80 Metern ist er heute ein Naherholungsziel für Spaziergänger und vor allem Treffpunkt der Mitglieder der Fischer- und Jägergemeinschaft Seitingen-Oberflacht.

Beliebt ist der Weiher auch bei Fotografen für Fotoshootings, weil er – eingebettet in die Natur – keinerlei störende Hintergründe aufweist. Von Gunningen her kommt der Schönbach, von Durchhausen kommt die Elta, und aus diesem kleinen Tal kommt der Mühlbach, die sich am Ortsausgang von Seitingen zur Elta vereinigen. Für die Angler der Fischer- und Jägergemeinschaft, die seit Jahren alle drei Gewässer hegen, pflegen und beangeln, kam man auf die Idee, sich einen eigenen Angelteich zu schaffen. Es gab Gespräche mit dem Landratsamt und dem Wasserwirtschaftsamt, die dieser Idee zustimmten, aber auch bestimmte Anforderungen stellten, was allerdings über die finanziellen Grenzen der Gemeinschaft hinaus ging.

Der Platz war genehmigt, einen Plan gab es auch, nun galt es, dies alles in die Tat umzusetzen, ohne das Budget zu strapazieren. Mit viel Eigeninitiative der Mitglieder wurde der Weiher angelegt, und nach Rücksprache mit den Ämtern zusammen mit dem Obst- und Gartenbauverein bepflanzt. Nach und nach, so wie es die finanziellen Mittel zuließen, richtete man sich dort ein. Eine Schutzhütte durfte errichtet werden, in der auch Platz für Angel- und Pflegeutensilien fand, denn die ganzen Gewässer einschließlich Mühlbachweiher werden von den Mitgliedern der Fischer- und Jägergemeinschaft beaufsichtigt und gepflegt.

Jetzt wurde zehn Jahre Mühlbachweiher gefeiert. Mitglieder sowie Ehrengäste waren dazu eingeladen. Es gab eine Tombola mit vielen Preisen, kulinarische Genüsse. Das Fest endete mit einem Jubiläumsfeuerwerk.