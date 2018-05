Märchenhaft hat sich der Liederkranz in der vollen Ostbaarhalle präsentiert. Wer glaubte, Märchen seien nur etwas für Kinder, der lag an diesem Abend falsch. Jung und Alt kamen auf ihre Kosten.

Schon bei der Begrüßung der vielen Zwerge, Könige, Elfen, Feen oder sonstige Märchengestalten erzählte Moderator Peter der Kaiser wahre Märchen aus dem Gemeinderat, von König Bernhard Flad und der geheimen Regentin Margarete Lehmann und was ein gewisser Spiegel damit zu tun hat. Schon etwas konkreter wurde aber die Märcheneinführung, was die neue Schule oder der Umbau der Ostbaarhalle mit dem Tafelsilber zu tun hat, was viel Beifall einbrachte.

Nach einer kleinen Umbaupause ging man kriminellen Machenschaften in der Livesendung XY Ungelöst nach. Alle WOLFgangs in der Gemeinde gelangten in den Fokus der Ermittlungen im Fall von sieben verschwundenen Geißlein der Familie Mäh. Weiter ging es in die Karibik mit Jack Sparrow und den Piraten der Jazztanz-Aktiven der TG Seitingen-Oberflacht. Ein bekanntes Märchen ist Hänsel und Gretel. Ein Pantomime übersetzte eine etwas modernisierte Form des Märchens für die, die nicht hören wollten, und es gab eine Synchronübersetzung in das Badische.

Eine weitere Form des Märchens wurde vom Jugendchor des Liederkranzes als Premiere präsentiert. Mit Fingerfertigkeit an Bechern übersetzten die sieben Mädchen ihre Version in die Jugendsprache.

Gesungene Anleitung zum Krawattenbinden

Gleich vier Märchenerzähler aus den Reihen des Liederkranzes machten es sich auf der Bühne bequem, und es gab Geschichten aus dem Ort, teilweise mit offenem Ausgang.

Dass es im Ort immer Kuriositäten gibt, bewiesen vier Sänger, die eine Geschichte vom Aufzug am Gemeindezentrum, der stecken blieb, auf lustige Weise wiedergaben. Auch der Gang eines Kunden, der Frischmilch in einer Kanne mit Loch transportierte, fand Erwähnung. Einen Lehrgang im Krawattenbinden gab es auch noch, und so manch einer der Herren, die auf die Bühne geholt wurden, konnten mit der gesungenen Anleitung wenig anfangen. Eine weitere Premiere folgte und wurde von den sieben Zwergen samt Schneewittchen umgesetzt.

So gab es vor vielen Jahren ein Männerballett, das auf Grund fehlender Aktivisten in die Geschichtsbücher einging. Mehrere Geschichtsforscher kramten den alten Schinken aus und aktivierten das Männerballett wieder, ganz zur Freude des Publikums. Sehenswert war die Rotkäppchen-Ausführung von Steffen Weishaar. Den verschiedenen Personen und Tieren in diesem Märchen wurden Personen aus dem Ort zugewiesen. Vor dem Finale gab es noch mal was für das Auge. Die Damen des Jazztanz AD gaben ihren Hexentanz zum Besten.

Zum Finale der Märchenstunde trafen sich alle Akteure noch einmal auf der Bühne und bekamen langen Beifall für ihre Versionen von den Märchen. Die Band XXL umrahmte das Programm, spielte anschließend und auf der Tanzfläche trafen sich Hexen, Zwerge oder Feen zum Tanzen.