Bereits zum sechsten Mal hat die Veranstaltung „Männer allein im Wald“ stattgefunden. 28 Männer stellten sich laut Pressemitteilung der Herausforderung eines rund 40 Kilometer langen Weges, unzähligen Höhenmetern und der „Auseinandersetzung mit sich selbst und dem Glauben“. Der Weg führte die Gruppe von Beuron nach Seitingen-Oberflacht. Thema der zweitägigen Wallfahrt war dieses Jahr „Liebe³+1²“. Das Thema war angelehnt an das Hauptgebot Jesu. Stefan Lanz und Alexander Krause bereiteten verschiedene Impulse vor, um sich mit den vier Liebesdimensionen, Gottesliebe, Nächstenliebe, Selbstliebe und Weltliebe, auseinanderzusetzen. „Es ist immer wieder faszinierend, wie die Gruppe in zwei Tagen zusammenwächst und wie sich jeder einzelne Teilnehmer auf das Thema einlässt. Ein echtes Geschenk“, so Pastoralreferent Alexander Krause.