Über eine weitere Trainerin kann sich die Rhönradgruppe der TG Seitingen-Oberflacht freuen. Die 18-jährige Lisa Ilg, die schon seit 13 Jahren diesen außergewöhnlichen Sport betreibt, bestand jüngst die Prüfung zum sogenannten C-Trainer.

Dabei handelt es sich um eine derhöchsten Trainerstufen im Rhönradsport. Zusammen mit weiteren zwölf Anwärtern legte sie jüngst in Bartholomä erfolgreich die Prüfung ab. Vor zwei Jahren hatte die Ausbildung begonnen. Viele Stunden in der Ostbaarhalle und am Schreibtisch folgten. Was auf keinen Fall zu kurz kommen durfte, war die Schule und das bevorstehende Architekturstudium – dafür sorgte auch Mutter Ute, die die Freizeitgestaltung ihrer Tochter praktisch unterstützte.

Weitere Unterstützung für das Projekt C-Trainer bekam Lisa Ilg auch von TGSO Rhönradgruppe, die her halten musste, um Prüfungsaufgaben testweise zu absolvieren. So ging es in der Praxis der Prüfung um die Elemente Spirale, Sprung und Geradeturnen. In der Theorie standen Sportmedizin, aber auch Planung und Rechtskunde auf dem Programm.

Die TG Rhönradgruppe turnt aber nicht nur bei Wettkämpfen und im Training. Schon seit längeren gibt es eine Showtruppe. Am 7. Dezember wird die Showtruppe parallel zum Weihnachtsmarkt um 19.30 Uhr in der Ostbaarhalle auftreten.