Kurzfilmvortrag beim „Senioren-Treff“

Die Senior*innen aus Seitingen-Oberflacht nahmen das Angebot „Senioren-Treff“ im St. Michael auf dem Kirchberg gerne an. Die Gäste wurden von Margarete Lehmann, Vorsitzende der Seniorengemeinschaft herzlich begrüßt.

Gerhard Locher zeigte den Besuchern eine Kurzfilmserie in drei Teilen und begann mit dem Kirchbergfest 1997, bei dem viele Erinnerungen von damals wieder wach geworden sind. Ebenfalls zeigte er die Eustasius-Kapelle (Anstatt) in ihrer ganzen Schönheit und dem Glockengeläut, das noch von Hand getätigt wurde. Im dritten Teil des Filmvortrags konnte verfolgt werden, wie 2006 der Glockentausch durch das schmale Kirchturmfenster mit dem Kran bewerkstelligt wurde. Sehr interessante Eindrücke, die von den Gästen bei nettem Beisammensein und Kaffee und Kuchen ausgetauscht wurden.

Dankesworte gingen besonders an Gerhard Locher für den sehr guten Filmvortrag, ebenso an die freiwilligen Helfer für die Unterstützung der Seniorengemeinschaft und an die vielen Senior*innen für das Kommen. Folgeveranstaltungen werden wieder bekannt gegeben.