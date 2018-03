Bei nicht gerade idealem Wetter unternahmen die Kommunionkinder aus Rietheim-Weilheim, Wurmlingen und Seitingen-Oberflacht den Emmausgang von Wurmlingen nach Esslingen. Zusammen mit Pfarrer Maurice Stephan und ihren Eltern wanderte die Gruppe auf dem Radweg Richtung Seitingen-Oberflacht und weiter über die Elta in Richtung Esslingen. An den Feldkreuzen wie am Fischweiher hielten die Kinder, Eltern und der Pfarrer an, um zu beten, zu singen und um ein paar Minuten inne zu halten. Ziel des Emmausgangs auf dem Jakobusweg war die Jakobus-Kirche in Esslingen, wo ein abschließender Gottesdienst abgehalten wurde.